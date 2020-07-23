Как тушили самый большой нефтяной фонтан в мире – «Тенгиз»

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строитель 23 Июля 2020 в 12:48:27
Почему аварию на месторождении «Тенгиз» сравнивают с чернобыльской катастрофой? Дело в том, что из-за большого давления из аварийной скважины ежесуточно в атмосферу вылетало около 8,5 тыс. т нефти и более 4 млн. кубов газа.
За четыреста дней (а именно столько длилась ликвидация аварии) сгорело почти 3,5 млн. т нефти и 2 млрд. кубометров газа. Кроме того в атмосферу попало 0,5 млн. т сероводорода и почти миллион тонн сажи.
Было уничтожено всё живое в радиусе 500 км от места аварии. Почти 150 тыс. км. кв. представляли выжженную землю, а заболеваемость населения в округе выросла в разы.
Как ликвидировали фонтан «Тенгиз»
В мировой практике нефтегазодобычи еще не случалось аварий такого масштаба, следовательно, не было опыта и средств ликвидации подобных катастроф. Огромное давление и высокое содержание в выбрасываемой смеси агрессивного сероводорода (около 20%) делало невозможным применения методов, которые использовались раньше. Из сероводорода и воды образовывалась серная кислота.
Кроме того рухнувшая буровая (более 300 т. металла), её бетонный фундамент и расплавившийся от высокой температуры грунт создали на месте скважины мощный завал, который мешал работать и который нужно было расчистить. Этому мешала высокая температура. На расстоянии 100 м от фонтана температура воздуха достигала 150 °С, а температура грунта 200°С.
Люди, работающие в районе аварийной скважины, одевали на себя хлопчатобумажное бельё, хлопчатобумажные костюмы, костюмы из шерстяного шинельного сукна, валенки, шлемофоны (как у танкистов), кислородный дыхательный аппарат поверх которых специальные противопожарные огнезащитные костюмы. Людей непрерывно поливали водой из пожарных стволов, но, несмотря на это больше трех-пяти минут работать было невозможно. Огнестойкие костюмы вспыхивали, суконные костюмы тлели, вода на земле кипела. За время ликвидации аварии сгорело более 2 тыс. противопожарных костюмов.
Всего в сутки для снижения температуры факела расходовали до 4 тыс. т воды, которую качали из Каспийского моря по специально проложенному водопроводу. В особо ответственные моменты в огонь закачивали до 1 тыс. т воды в час.
Артиллерийский обстрел скважины
Когда стало ясно, что чисто человеческими руками очистить скважину от обломков не удастся, было решено применить военную технику. Специально привезенный танк Т-54 сначала обстреливал завал стальными болванками, а затем и боевыми снарядами. После этого сильным давлением в скважине в небеса выдавило почти 4 км. буровых труб (более 150 т). На киносъемке* это выглядело так: высоко в небо из скважины вылезала труба, которая сверху отламывалась по мере выдавливания из земли. Было что-то похожее на длинную вязанку сарделек.
*О киносъемке. В ликвидации аварии участвовало много народа из разных уголков СССР. В том числе из «Полтавской военизированной части по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов», которая в 1989 году стала «Главной военизированной противофонтанной частью Министерства геологии СССР» и к которой я тогда имел непосредственное отношение. В командировки на «Тенгиз» выезжали не только спасатели, но и кинооператоры и фотографы, которые и запечатлели этот момент.
Отстреленные обломки оборудования вытаскивали при помощи мощной техники, зацепляя десятиметровым якорем. Когда убрали остатки оборудования перешли к подрывным работам – чтобы взорвать железобетонный фундамент буровой и очистить от него устье скважины. Как раз при закладке взрывчатки приходилось лить огромное количество воды, чтобы охладить грунт в устье скважины.
Полтавские фонтанщики и усмирение «Тенгиза»
Над тем, как усмирить разбушевавшуюся стихию ломали головы лучшие умы нефтегазовой отрасли Союза. Но саму идею, которую воплотили предложил Леон Михайлович Калына – начальник полтавской военизированной противофонтанной части.
Идея заключалась в том, чтобы на устье скважины затащить массивную стальную плиту с установленным на ней гидронатаскивателем, который «наденет» на аварийную скважину превентор.
Превентор – это устройство, которое перекрывает скважину в случае ЧП. Если выразиться простым языком – огромный и очень прочный кран. Устройство предполагалось натащить на устье скважины по смонтированным рельсам при помощи тракторов. Вот именно для этого и нужно было расчистить скважину от обломков. Леон Михайлович Калына (его в части уважительно называли «Генерал») лично руководил работами по расчистке устья скважины, а в работах в основном принимали участие полтавские фонтанщики.
К сожалению один из них – помощник командира отряда Владимир Бондаренко трагически погиб 29 октября 1985 года. Его подсосало восходящим потоком и отбросило на два десятка метров от пылающего фонтана. Человек за несколько минут превратился в мумию.
Ребята, которые "ходили в огонь" рассказывали, что струя фонтана была настолько плотной из-за давления, что когда в неё бросали какую нибудь железяку, она отскакивала как от бетонной стены!
Всего в ноябре – декабре делалось три попытки «накинуть» на скважину запирающее устройство. Две первых оказались неудачными. И только в канун нового года – 31 декабря 1985 года удалось "затянуть" на скважине «удавку».
Но до окончательной ликвидации аварии было еще далеко. Скважина была заглушена только 27 июля 1986 года.
В СССР не было оборудования, способного задавить трубы для подачи цементационного в аварийную скважину со столь высоким давлением, поэтому было закуплено оборудование у капиталистов в США, Франции и Голландии.
Оборудование фирм «ОТИС», «Камерон», и «ЕССЕ» и одиннадцать иностранных специалистов прибыли на «Тенгиз» в 1986 году. Но даже им не удалось опустить колонну из труб на всю глубину скважины (около 5 тыс. м). Труба не пошла глубже 3,1 тыс. м. Американцы уехали и уже специалисты из СССР проводили цементацию скважины №37. Туда было закачано несколько сотен тон ИБР (известково-битумный раствор) и скважину законсервировали. Поскольку не удалось её зацементировать на всю глубину, скважина считается «больной» по сей день и за ней ведётся постоянный мониторинг.
Интересные факты
Среди полтавских фонтанщиков не было отбоя желающих поехать в командировку на «Тенгиз», даже не смотря на высокую опасность и гибель товарища. И в этом нет ничего удивительного. Зарплата фонтанщиков составляла около 1 тыс. рублей в месяц, плюс командировочные, что было по тем временам много (даже на Севере не платили таких денег).
Американцы и французы, приехавшие для обслуживания гидравлического оборудования для запрессовки труб в скважину, смотрели кинохронику ликвидации аварии и крутили пальцем у виска. Они за работу, которая была в разы безопаснее, чем «подвиг» в устье скважины получали столько же. Но за один день! В переводе на доллары, конечно.
При ликвидации "Тенгиза" был получен огромный опыт, много людей были награждены за мужество орденами и медалями, а несколько человек были удостоены Государственной премии СССР за разработку оборудования, при помощи которого удалось обуздать скважину.
Опыт впоследствии пригодился. Во всяком случае, полтавские фонтанщики после "Тенгиза" участвовали в ликвидации более двухсот подобных аварий по всему миру.
Оборудование фирм «ОТИС», «Камерон», и «ЕССЕ» и одиннадцать иностранных специалистов прибыли на «Тенгиз» в 1986 году. Но даже им не удалось опустить колонну из труб на всю глубину скважины (около 5 тыс. м). Труба не пошла глубже 3,1 тыс. м. Американцы уехали и уже специалисты из СССР проводили цементацию скважины №37. Туда было закачано несколько сотен тон ИБР (известково-битумный раствор) и скважину законсервировали. Поскольку не удалось её зацементировать на всю глубину, скважина считается «больной» по сей день и за ней ведётся постоянный мониторинг.
Интересные факты
Среди полтавских фонтанщиков не было отбоя желающих поехать в командировку на «Тенгиз», даже не смотря на высокую опасность и гибель товарища. И в этом нет ничего удивительного. Зарплата фонтанщиков составляла около 1 тыс. рублей в месяц, плюс командировочные, что было по тем временам много (даже на Севере не платили таких денег).
Американцы и французы, приехавшие для обслуживания гидравлического оборудования для запрессовки труб в скважину, смотрели кинохронику ликвидации аварии и крутили пальцем у виска. Они за работу, которая была в разы безопаснее, чем «подвиг» в устье скважины получали столько же. Но за один день! В переводе на доллары, конечно.
При ликвидации "Тенгиза" был получен огромный опыт, много людей были награждены за мужество орденами и медалями, а несколько человек были удостоены Государственной премии СССР за разработку оборудования, при помощи которого удалось обуздать скважину.
Опыт впоследствии пригодился. Во всяком случае, полтавские фонтанщики после "Тенгиза" участвовали в ликвидации более двухсот подобных аварий по всему миру.
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