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Минздрав решил не включать в статистику по коронавирусу 234 тыс. случаев пневмонии
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danilov 23 Июля 2020 в 15:07:45
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой накануне в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал, как с 1 августа будет вестись статистика по пневмонии, предположительно, вызванной коронавирусом. При этом прежние данные – 234 тыс. случаев пневмонии – учитываться не будут, сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, в Казахстане зафиксировано 234 тыс. случаев заболевания пневмонией, но сколько из них были вызваны коронавирусом, а сколько имеют другую природу, теперь вычленить невозможно, поэтому Минздрав не будет объединять данные по COVID-19 с уже имеющимися данными по пневмонии.

«Мы будем показывать коронавирус, выявленный официально по результатам тестирования. Плюс отдельно будем показывать пневмонию, у которой схожие признаки с коронавирусом, в том числе летальность», - сказал Цой.

До 1 августа Минздрав намерен обучить медицинских работников определять по симптомам случаи заболевания пневмонией, которые являются следствием коронавирусной инфекции, хотя лабораторно COVID-19 не подтверждается.

17 июля на брифинге Алексей Цой заявлял о решении объединить статистику по лабораторно подтвержденным случаям коронавируса и пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавируса.

«Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных – лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы», - говорил он.

Глава Минздрава отмечал, что новый подход «позволит делать правильные прогнозы заболеваемости», хотя «приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции».

Цой также сообщал, что Казахстан отправит образцы по заболевшим пневмонией на исследование в Германию.

Напомним, что тогда же, 17 июля, глава Минздрава озвучил статистику по заболеваемости пневмонией и смертности от нее. Так, с 1 января по 15 июля зарегистрировано 234 187 случаев пневмонии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось в 3,3 раза и составило 70 926 случаев. Скончались с 1 января по 15 июля этого года от пневмонии 3327 человек. С 1 января по 15 июля прошлого года зарегистрировано 1 896 летальных случаев от пневмонии, что ниже сегодняшних показателей в 1,75 раза.

https://ru.sputniknews.kz/health/20200722/14549006/statistika-pnevmoniya-koronavirus.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 23.07.2020 в 16:22:43   # 757786
а и правильно нах статистику портить
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  строитель 23.07.2020 в 16:32:52   # 757788
Мдя. Значит 234+77=311 тыс
процент смертности думаю около 7% итого около 21 тысячи погибших
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  alpha_portal 23.07.2020 в 17:58:30   # 757793
Кабздец. Это еще учитывая то что бесплатный тест безсимптомным не делают. Ага. Шедевральная статистика
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  Практичный 23.07.2020 в 19:10:55   # 757801
Очковтирательство.
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  stasik02 23.07.2020 в 22:36:38   # 757822
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  старик 23.07.2020 в 23:28:46   # 757826
Зачем вообще эти манипуляции с цифрами?
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