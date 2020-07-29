Токаев поручил продлить карантин в Казахстане

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danilov 29 Июля 2020 в 13:50:28
Премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29 процентов. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 процентов. Число выздоровевших возросло до 63 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.
Аскар Мамин также сообщил Главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.
Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.
Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении Акорды.
Напомним, ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как хотят ослабить карантин с 3 августа.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-prodlit-karantin-v-kazahstane-409789/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 29.07.2020 10:13:21
Это фишка такая по 2 недели продлевать карантин. вроде и не ЧП и вроде бы есть ограничения, и платить никому ничего не надо, ведь форс мажора нет. Ну и так тихим сапом с апреля до конца августа вроде как и работаем а вроде как и ограничения. Очень удобная и хитрая позиция.
Это фишка такая по 2 недели продлевать карантин. вроде и не ЧП и вроде бы есть ограничения, и платить никому ничего не надо, ведь форс мажора нет. Ну и так тихим сапом с апреля до конца августа вроде как и работаем а вроде как и ограничения. Очень удобная и хитрая позиция.
Вполне возможно, что такая позиция продержится до конца года.
В Казахстане, чтобы уже точно закрепить эффект, продлевают карантин ещё на 2 недели!