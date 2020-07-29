Токаев поручил продлить карантин в Казахстане

Это фишка такая по 2 недели продлевать карантин. вроде и не ЧП и вроде бы есть ограничения, и платить никому ничего не надо, ведь форс мажора нет. Ну и так тихим сапом с апреля до конца августа вроде как и работаем а вроде как и ограничения. Очень удобная и хитрая позиция.