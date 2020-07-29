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ЧП
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
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danilov 29 Июля 2020 в 13:50:28
Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29 процентов. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 процентов. Число выздоровевших возросло до 63 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Аскар Мамин также сообщил Главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.

Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как хотят ослабить карантин с 3 августа.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-prodlit-karantin-v-kazahstane-409789/
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  ГОРЫНЫЧ 29.07.2020 в 14:13:04   # 758284
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  Рамзес 29.07.2020 в 14:22:47   # 758289
Вроде и ЧП не ввели ,а с работой опа..
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  Lokki 29.07.2020 в 16:13:21   # 758296
Это фишка такая по 2 недели продлевать карантин. вроде и не ЧП и вроде бы есть ограничения, и платить никому ничего не надо, ведь форс мажора нет. Ну и так тихим сапом с апреля до конца августа вроде как и работаем а вроде как и ограничения. Очень удобная и хитрая позиция.
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  Absolute 29.07.2020 в 16:20:53   # 758297
Цитата: Lokki от 29.07.2020 10:13:21
Это фишка такая по 2 недели продлевать карантин. вроде и не ЧП и вроде бы есть ограничения, и платить никому ничего не надо, ведь форс мажора нет. Ну и так тихим сапом с апреля до конца августа вроде как и работаем а вроде как и ограничения. Очень удобная и хитрая позиция.

Вполне возможно, что такая позиция продержится до конца года.
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  plex 29.07.2020 в 16:22:53   # 758298
2 тыс. лет спустя..
В Казахстане, чтобы уже точно закрепить эффект, продлевают карантин ещё на 2 недели!
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