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Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
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danilov 29 Июля 2020 в 14:02:10
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания. Он сослался на заключение врачей.

Напомним, господин Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты республики, выборы назначены на 9 августа.
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).

Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус»,— добавил белорусский президент.

В начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Ранее он не раз отказывался вводить жесткие ограничения по примеру других стран, ссылаясь на то, что для противодействия инфекции в этом нет необходимости. По последним официальным данным, в республике выявлено 67,3 тыс. случаев заболевания, 543 человека умерли.

https://www.kommersant.ru/doc/4433963
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 29.07.2020 в 14:19:25   # 758287
Цука диктатор, но правду матку иногда режет, уважаю!
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