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Ношение масок на улице стало обязательным в Казахстане
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Zoggyla 30 Июля 2020 в 15:30:17
Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок.

Утверждено постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 26 июня 2020 года".

В документе сообщается о разрешении на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции.

"Ношение защитных масок для населения обязательно:

всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице;
здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;
лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание)", - говорится в новом постановлении.
При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

"Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. Цель - защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования", - отметила в постановлении Есмагамбетова.

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице обязательно, и даже заверила, что эта норма прописана в 43-м постановлении от 26 июня.

Заявление Есмагамбетовой озадачило казахстанцев, ведь министр юстиции Марат Бекетаев сообщал, что для лиц, которые передвигаются по улицам группами не больше трех человек, не будет никаких штрафов. 15 июля он объяснял, что ответственность наступает в случае похода в аптеку или магазин без маски, так как нарушается требование о ношении защитного средства в закрытом помещении.

Чуть позже в Министерстве юстиции пояснили, что штрафовать за хождение по улице без маски могут не во всех случаях.

"Нужно отталкиваться от конкретных обстоятельств, послуживших основанием для наступления такой ответственности. К примеру, если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носит защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований санитарных правил, соответственно, административная ответственность за это не наступит", - сообщили в ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 30.07.2020 в 16:11:00   # 758411
У меня вопрос - почему я должен поддерживать барыг и производителей масок без совести за свой счет? и ладно бы маска одноразовая стоила копейки, как она реально должна стоить... на нас реально просто тупо навариваются в масштабах страны и государство лишь потворствует этому. А если у человека нет денег на маску, что тогда? человек может подать в суд на государство за то, что оно ограничивает его свободу таким образом?
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  shy_ric 30.07.2020 в 16:11:13   # 758412
Quote:
При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

по какой статье адм кодекса? есть юристы? кто может объяснить?
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  Zoggyla 30.07.2020 в 16:16:18   # 758413
Цитата: shy_ric от 30.07.2020 10:11:13
Quote:
При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

по какой статье адм кодекса? есть юристы? кто может объяснить?
тут вообще кругом абсурд, например, у них мирно уживается " рекомендовано" с " обязательно"
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  bIP6bIC 30.07.2020 в 16:40:07   # 758415
Quote:
"Ношение защитных масок для населения обязательно:
всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице;


Quote:
Нужно отталкиваться от конкретных обстоятельств, послуживших основанием для наступления такой ответственности. К примеру, если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носит защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований санитарных правил, соответственно, административная ответственность за это не наступит", - сообщили в ведомстве.


Чему верить?
Или у нас всё как обычно, главное чиновнику что то ляпнуть, а там пусть понимают как хотят?
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  МишкаНаСевер 30.07.2020 в 17:25:32   # 758418

Так штрафовать или нет?
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  Fotinij 30.07.2020 в 17:26:34   # 758419
Мля . Какая же она неграмотная. Лучше бы её уволили , а не Биртанова.
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  Lokki 30.07.2020 в 18:00:40   # 758420
Цитата: shy_ric от 30.07.2020 10:11:13
Quote:
При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.


по какой статье адм кодекса? есть юристы? кто может объяснить?

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