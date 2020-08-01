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Цой изменил приказ: детям разрешили не носить маски
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danilov 01 Августа 2020 в 11:47:30
Изменения внесены в приказ министра от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий".

"Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 01.08.2020 в 11:56:05   # 758579
Вот пока писал в другом посте свой комментарий, он тут уже изменил свое мнение, понятное дело он делает что говорят ему сверху, есть конечно немного инициативы от него, его тоже можно понять. Но эта ромашка заебала от них, сами не знают что можно, что нельзя, бьются в агонии, потому что большинство во власти тупарей и их родственников сидят.
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  Денис222 01.08.2020 в 12:01:02   # 758580
Вы видели, да? И это управленцы? Посадите лошадь на их должность, ничего не изменится..может даже лучше будет)))
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  Skype 01.08.2020 в 12:46:22   # 758589
Гигант мысли Цой, дал разрешение на пограбить

Сбором доказательной базы для возбуждения административного производства в отношении физических лиц (граждан) за несоблюдение карантинных У для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП

а вот и статья нашлась для тех кто без маски
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  charg 01.08.2020 в 13:03:02   # 758596
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  NBE 01.08.2020 в 16:04:49   # 758622
По пункту 9, если подойдут менты, начните заниматься физкультурой, физкультурой можно заниматься без масок.
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  Zoggyla 01.08.2020 в 16:16:53   # 758626
Цитата: NBE от 01.08.2020 10:04:49
По пункту 9, если подойдут менты, начните заниматься физкультурой, физкультурой можно заниматься без масок.
А Динамо бежит?
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  vvka 01.08.2020 в 18:58:03   # 758634
Клинический долбоеб.
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