Цой изменил приказ: детям разрешили не носить маски

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danilov 01 Августа 2020 в 11:47:30
"Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:
7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сбором доказательной базы для возбуждения административного производства в отношении физических лиц (граждан) за несоблюдение карантинных У для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП
а вот и статья нашлась для тех кто без маски
Цитата: NBE от 01.08.2020 10:04:49А Динамо бежит?
По пункту 9, если подойдут менты, начните заниматься физкультурой, физкультурой можно заниматься без масок.
По пункту 9, если подойдут менты, начните заниматься физкультурой, физкультурой можно заниматься без масок.