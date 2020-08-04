Кому можно не носить маски, рассказал министр здравоохранения

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Zoggyla 04 Августа 2020 в 14:00:59
«Хотелось бы остановиться на постановлении санврача РК. Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе. За исключением детей до 5 лет, лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 пяти человек при социальной дистанции и лиц, имеющих медицинские противопоказания», — сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
Также, по его словам, возможно нахождение без масок на открытом воздухе в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.
«Ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе. К сожалению, на сегодня это временная крайняя необходимость. Таким образом, обязательное обеспечение масочного режима станет дополнительным фактором для снижения темпов прироста распространения заболевания, поскольку сокращает передачу инфекции среди населения», — выразил уверенность министр.
источник: Kazinform
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Fotinij от 04.08.2020 08:55:38Я верую!
Бред сивой кобылы. Кусок тряпки вирус не задержит.
Бред сивой кобылы. Кусок тряпки вирус не задержит.
Образование
Южно-Казахстанская государственная медицинская академия (2001), Институт международного права и международного бизнеса «Данекер» (2007), Высшая школа корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса (2015)
Где он врач, кто мне скажет? В нашей мед академии учился, в то время когда там был самый пиздец по взяткам. Там учили только бабки брать, а не людей лечить. Её кстати в последующем и лишили звания "Академия" из-за коррупции между преподами и учащимися.
1. Принцип "пука". Надевай маску, когда думаешь, что пук твой услышат.
2. Принцип "курильщика". Где можно курить там маски ненужны.