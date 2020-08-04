В школах будут работать дежурные классы — Асхат Аймагамбетов

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Zoggyla 04 Августа 2020 в 14:01:20
Глава МОН на заседании Правительства отметил, что обучение школьников начнется в формате дистанционного обучения. В школах будут работать лишь дежурные классы на основании заявления родителей при соблюдении строгих санитарных требований.
«То есть, в одном кабинете с одним учителем будут учиться дети дежурных классов. Заявления в дежурные классы будут приниматься в электронной форме через все доступные средства связи. Так по предварительным прогнозам в дистанционном формате с использованием интернет-платформы и телевидения будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах 530 тыс. детей, в штатном режиме более 157 тыс. учащихся», — добавил Асхат Аймагамбетов.
Источник: Kazinform
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