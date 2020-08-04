Трое известных казахстанских борцов погибли в ДТП

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danilov 04 Августа 2020 в 16:23:18
Известно, что смертельная авария произошла в районе села Кордай Жамбылской области. Других подробностей пока нет. О погибших борцах в интервью Sporttime рассказал заслуженным тренером Республики Казахстан Сакеном Закировым, который непосредственно работал с этими ребятами.
Я ведь знал их еще с юношеских лет, когда они, будучи школьниками поступили к нам в Республиканский колледж спорта имени Хаджимукана Мунайтпасова, где я работаю тренером. Я помню их первые успехи на международных турнирах. Это были молодые, талантливые, амбициозные и перспективные ребята, которые мечтали завоевать для Казахстана золотые медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Жаксыбек Карабалаев уверенно шел к тому, чтобы стать лидером сборной страны, становился призером чемпионата Казахстана, был победителем первенства Республики до 23-лет. Ильяс Жумай – это отдельная страница в нашей борьбе. Яркий, талантливый, харизматичный. Его можно назвать художником вольной борьбы, поскольку Ильяс демонстрировал на ковре яркую и зрелищную борьбу. Он с легкостью схватывал на ходу все приемы и успешно применял их на ковре. Мы потеряли ребят, которые могли формировать будущее казахстанской вольной борьбы. От себя лично, и от всей борцовской общественности выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким ребят, – с болью в сердце сказал Сакен Закиров.
https://www.zakon.kz/5034706-5-izvestnyh-kazahstanskih-bortsov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
жаль что на ( помойки сайте ) только таким образом узнаём о спорте ( вернее о спортсменах), а ведь они были будущее вольной борьбы в нашем Казахстане к примеру Ильяс Жумабай очень хорошо по молодежи выступал на международных соревнованиях в своих категориях начиная вроде от 65 и 70 кг,
погибли сборники и надежда на медали ближайших ОИ для Казахстана
пару дней назад а точнее 2 августа
скончался Жаксылык Ушкемпиров, первый олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в Казахстане. Свою главную победу он одержал на Олимпийских играх-1980 в Москве, выиграв соревнования по греко-римской борьбе в категории до 48 килограммов.
такая трагедия( ушли из жизни легенда Жаксалык Ушкемпиров и молодые талантливые парни вольники сборники ) в начале августа для нашего спорта и особенно для федерации борьбы Казахстана,
мои сожаления и искренние соболезнования
Наверное имелась в виду Казахская ССР ?
https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Три борца погибли.
В прошлом месяце три боксёра.
Молодые полные сил . Вся жизнь была впереди.
Ушкемпирова тоже жаль. Но он хоть почти до 70 прожил.
Всем соболезнуем.
Иманды болсын.
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП со спортсменами на жамбылской трассе 4 Августа 2020
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности трагического ДТП на трассе Жамбылской области, в котором пострадали казахстанские спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, члены Национальной сборной Казахстана по вольной борьбе попали в аварию на трассе Алматы-Тараз, трое из них скончались - член национальной сборной по вольной борьбе до 23 лет Жаксыбек Карабалаев, член национальной сборной Ильяс Жумай, а также вольник Жанбота Байбазар. В реанимации находятся еще два спортсмена Нурдаулет Зауытбек и Шынгысхан Мухаметкалиев. Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Жамбылской области, утром 3 августа, примерно в 06:40, на 193 километре автотрассы республиканского значения Западная Европа – Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиле, двигавшемся из Алматы в Тараз, находились пятеро спортсменов. За рулем - 21-летний алматинский водитель на автомашине «МАЗДА-323». «Водитель не справился с рулевым управлением, его автомобиль опрокинулся на правую обочину дороги. В результате на месте скончались двое пассажиров, - пояснили в ведомстве. - В Центральную районную больницу Кордайского района с различными травмами были госпитализированы трое мужчин, один из них скончался на следующий день в больнице. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии». По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены судебно-медицинская и экспертиза исследования технического состояния транспортного средства. Данная статья Уголовного Кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что, как правило, в ночное и предутреннее время и происходят самые трагические дорожно-транспортные происшествия. Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в областном управлении спорта, пострадавшие в ДТП спортсмены Национальной сборной Казахстана Ильяс Жумай и Нурдаулет Зауытбек являются уроженцами Жамбылской области Меркенского района.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-smertel-nogo-dtp-so-sportsmenami-na-zhambylskoy-trasse_a3679775
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности трагического ДТП на трассе Жамбылской области, в котором пострадали казахстанские спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, члены Национальной сборной Казахстана по вольной борьбе попали в аварию на трассе Алматы-Тараз, трое из них скончались - член национальной сборной по вольной борьбе до 23 лет Жаксыбек Карабалаев, член национальной сборной Ильяс Жумай, а также вольник Жанбота Байбазар. В реанимации находятся еще два спортсмена Нурдаулет Зауытбек и Шынгысхан Мухаметкалиев. Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Жамбылской области, утром 3 августа, примерно в 06:40, на 193 километре автотрассы республиканского значения Западная Европа – Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиле, двигавшемся из Алматы в Тараз, находились пятеро спортсменов. За рулем - 21-летний алматинский водитель на автомашине «МАЗДА-323». «Водитель не справился с рулевым управлением, его автомобиль опрокинулся на правую обочину дороги. В результате на месте скончались двое пассажиров, - пояснили в ведомстве. - В Центральную районную больницу Кордайского района с различными травмами были госпитализированы трое мужчин, один из них скончался на следующий день в больнице. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии». По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены судебно-медицинская и экспертиза исследования технического состояния транспортного средства. Данная статья Уголовного Кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что, как правило, в ночное и предутреннее время и происходят самые трагические дорожно-транспортные происшествия. Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в областном управлении спорта, пострадавшие в ДТП спортсмены Национальной сборной Казахстана Ильяс Жумай и Нурдаулет Зауытбек являются уроженцами Жамбылской области Меркенского района.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-smertel-nogo-dtp-so-sportsmenami-na-zhambylskoy-trasse_a3679775