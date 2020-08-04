МО РФ направило в Казахстан военных врачей

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danilov 04 Августа 2020 в 19:32:43
Министерство обороны России направило военных врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Республике Казахстан.
«4 августа самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Российские специалисты, будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы. В составе медицинских подразделений – военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией.
Также самолетом ВТА в Республику Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020841623-UxqLw.html