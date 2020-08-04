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МО РФ направило в Казахстан военных врачей
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danilov 04 Августа 2020 в 19:32:43
Российские специалисты, будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы.

Министерство обороны России направило военных врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Республике Казахстан.

«4 августа самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Российские специалисты, будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы. В составе медицинских подразделений – военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Также самолетом ВТА в Республику Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020841623-UxqLw.html
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  Skype 04.08.2020 в 20:07:36   # 759092
сами не можете ??
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