Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута

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danilov 04 Августа 2020 в 22:38:28
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой
Министр здравоохранения Ливана заявил, что погибших и раненых после взрыва в порту Бейрута "очень много" - LBC TV
По предварительным данным, число пострадавших после взрыва в Бейруте перевалило за сотню, ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
От взрыва в порту пострадала половина Бейрута — губернатор
"Рассказы про пиротехнику смешны, имели место взрывы неизвестной природы, и я больше ничего не могу сказать до конца расследования", - глава разведки и контрразведки Ливана.
Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.
Представители Пентагона заявили, что наблюдают за развитием ситуации в Бейруте, но еще рано давать комментарии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
04 авг, 18:41
В Бейруте произошел сильный взрыв
СМИ сообщают о большем числе раненых в результате прогремевшего в порту Бейрута взрыва. Грохот от него был слышен за километры
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/08/2020/5f29806c9a794755dd624b96
В Бейруте произошел сильный взрыв
СМИ сообщают о большем числе раненых в результате прогремевшего в порту Бейрута взрыва. Грохот от него был слышен за километры
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/08/2020/5f29806c9a794755dd624b96
Quote:
В порту Бейрута возле базы ВМС произошел мощный взрыв, есть пострадавшиеQuote:
Сегодня, 4 августа, недалеко от базы ВМС Ливана в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, пострадали десятки человек, повреждены жилые дома и офисы.
Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники. По другой версии, взорвались склады боеприпасов.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/08/04/v-portu-beyruta-vozle-bazy-vms-proizoshel-moshchnyy-vzryv-est-postradavshie
Сегодня, 4 августа, недалеко от базы ВМС Ливана в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, пострадали десятки человек, повреждены жилые дома и офисы.
Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники. По другой версии, взорвались склады боеприпасов.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/08/04/v-portu-beyruta-vozle-bazy-vms-proizoshel-moshchnyy-vzryv-est-postradavshie
04 авг, 19:56
Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
В порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощных взрыв. Власти страны сообщили о сотнях раненых, в близлежащих районах города повреждены здания. Причины произошедшего пока неизвестны, по информации СМИ, взрыв мог произойти на складе фейерверков. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/04/08/2020/5f298a7c9a79475bcdf2adee?from=newsfeed
Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
В порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощных взрыв. Власти страны сообщили о сотнях раненых, в близлежащих районах города повреждены здания. Причины произошедшего пока неизвестны, по информации СМИ, взрыв мог произойти на складе фейерверков. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/04/08/2020/5f298a7c9a79475bcdf2adee?from=newsfeed