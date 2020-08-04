Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута

04 авг, 18:41В Бейруте произошел сильный взрывСМИ сообщают о большем числе раненых в результате прогремевшего в порту Бейрута взрыва. Грохот от него был слышен за километры...Подробнее на РБК:

04 авг, 19:56Последствия взрыва в порту Бейрута. ФоторепортажВ порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощных взрыв. Власти страны сообщили о сотнях раненых, в близлежащих районах города повреждены здания. Причины произошедшего пока неизвестны, по информации СМИ, взрыв мог произойти на складе фейерверков. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК...Подробнее на РБК: