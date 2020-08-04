1799 случаев и 17 смертей - о коронавирусной пневмонии в Казахстане за сутки

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danilov 05 Августа 2020 в 10:54:16
За прошедшие сутки, 4 августа, зафиксировано 1799 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов, сообщает zakon.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 8 054, летальных случаев - 86.
Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
За сутки в Казахстане выявлены 1062 больных коронавирусом
Всего в стране подтверждено 94 882 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 августа 2020 года в Казахстане сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 569,
- бессимптомных носителей - 493.
Всего в стране подтверждено 94 882 случая, из них:
в городе Алматы - 12640(+176),
в городе Нур-Султан -12134(+210),
в Атырауской области - 10421(+38),
в Карагандинской области - 8988(+92),
в ВКО - 6856(+122),
в ЗКО - 6049(+59),
в городе Шымкент - 5025(+14),
в Алматинской области - 4513(+22),
в Жамбылской области - 3724(+41),
в Павлодарской области - 3405(+46),
в СКО - 3325(+52),
в Кызылординской области -3096(+28),
в Актюбинской области - 3072(+11),
в Мангистауской области - 2995(+30),
в Костанайской области - 2908(+55),
в Туркестанской области - 2872(+20),
в Акмолинской области - 2859(+46).
https://www.zakon.kz/
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