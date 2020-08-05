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В порту Бейрута взорвалось 2700 тонн селитры
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danilov 05 Августа 2020 в 15:46:59
КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC international.

"При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры", - приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в Бейруте Дмитрию Зеленину источники в ливанской столице, взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем в 2015 году.

Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. По поступающей информации, облако с продуктами взрыва дошло до Дамаска.

В результате взрыва погибли не менее 50 человек, более 3000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9122405

PS
В Оклахоме в 1995 году один "умелец" грамотно подошел к делу, взорвал "всего" 3 тонны селитры, 168 погибших.



А вот ещё один инцидент, произошедший на французском пароходе Grandcamp в порту Тексас-Сити 16 апреля 1947 года, тогда рвануло 2100 тонн нитрата аммония . Тогда погибли 8485 человек.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 05.08.2020 в 16:07:41   # 759213
лучше уж бы спиздили эту селитру ))) чем заваривали дыры в заборе ( чтоб силитру не воровали) от местных ворюг ))))

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  Практичный 05.08.2020 в 18:21:44   # 759232
Хозяин судна русский,живущий на Кипре. Судно под флагом Молдавии, экипаж на 90% украинцы. Санта-Барбара какаято
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