В порту Бейрута взорвалось 2700 тонн селитры

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danilov 05 Августа 2020 в 15:46:59
"При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры", - приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.
Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
Как уточнили корреспонденту ТАСС в Бейруте Дмитрию Зеленину источники в ливанской столице, взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем в 2015 году.
Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. По поступающей информации, облако с продуктами взрыва дошло до Дамаска.
В результате взрыва погибли не менее 50 человек, более 3000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9122405
PS
В Оклахоме в 1995 году один "умелец" грамотно подошел к делу, взорвал "всего" 3 тонны селитры, 168 погибших.
А вот ещё один инцидент, произошедший на французском пароходе Grandcamp в порту Тексас-Сити 16 апреля 1947 года, тогда рвануло 2100 тонн нитрата аммония . Тогда погибли 8485 человек.
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Практичный 05.08.2020 в 18:21:44 # 759232