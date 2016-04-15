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Разлив нефти у берегов Маврикия
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danilov 08 Августа 2020 в 21:16:53


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  строитель 08.08.2020 в 21:18:18   # 759671
Пиздец райскому местечку
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  философ 08.08.2020 в 23:46:24   # 759720
наш ответ Чемберлену


7 августа 2020 года

В Норильске (Красноярский край) проводится проверка по информации о разливе топливно-водяной смеси и её попадании в реку Амбарную.



в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что на реке Амбарной в Норильске во время работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020 года, при перекачке топливно-водяной смеси из танков произошёл обрыв гибкого трубопровода. Смесь попала на почву и в реку.

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  философ 08.08.2020 в 23:50:43   # 759725
6 августа 2020 года

В Сургуте ликвидировали последствия утечки нефтепродуктов в Сайму



Ликвидация последствий утечки нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) завершена специалистами. Об этом 6 августа сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов.

«Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы», — написал в своем сообщении Шувалов, отметив, что для предохранения от сливающих отработанное масло в канализацию до осени оставлены боновые заграждения.

Также он указал, что специалистами была проведена проверка систем ливневой канализации, где была обнаружена забитая мусором и загрязнённая нефтепродуктами шлюзовая камера. Её вычистили и после этого глава Сургута дал поручение изучить, откуда туда могли попасть нефтепродукты.

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  философ 08.08.2020 в 23:53:56   # 759728
5 августа 2020 года

«Лукойл» ликвидировал нефтяное пятно на реке в ЯНАО



На Ямале ликвидирован нефтеразлив в пределах береговой линии реки Нумги. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Лукойл».

Следы нефтепродуктов на поверхности реки Нумги были обнаружены 2 августа капитаном танкера, принадлежащего ПАО «Иртышское пароходство», в центре русла реки Нумги, в километре от нефтеналивного причала одного из предприятий «Лукойла» в Белоярском Надымского района

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  Ал 08.08.2020 в 23:56:53   # 759730
Моське на заметку Quote:
Шкала загрязнения рек и озер Казахстана становится критической https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31200551#pos=3;-80
...
Quote:
В Казахстане осталось всего две чистых реки https://365info.kz/2016/04/v-kazahstane-ostalos-vsego-dve-chistyh-reki
15 апреля 2016
Из 48 рек, протекающих по территории Казахстана, только две признаны «нормативно-чистыми» — в них практически отсутствуют вредные примеси.
...
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  Маке0912 09.08.2020 в 02:23:11   # 759758
О , Пидораз АЛ а здесь ты прям умную чужую мысль напомнил.
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