Представитель Минздрава Казахстана: Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами

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Софруджу 17 Августа 2020 в 19:23:55
Они напомнили, что это всего лишь 10% при общем населении в 19 млн человек. Коджахметов заявил, что здоровым казахстанцам вряд ли стоит пытаться попасть в группу «бесплатников» для получения вакцины.
«Есть же определенные социальные правила, законы. Здоровый работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том числе и вакциной — это моя личная позиция. Думаю, что многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию», — заявил представитель Минздрава.
Напомним, что в России уже начали массовое производство вакцины от COVID-19. Ранее казахстанская сторона заявила, что у них есть договоренность с россиянами — когда Россия сможет поставлять вакцины в нужном количестве за рубеж, Казахстан будет иметь приоритет в поставках. О готовой вакцине от коронавируса недавно объявил Владимир Путин.
Он заявил, что его дочь уже дважды получила вакцину от COVID-19 — единственной реакцией, по его словам, стало незначительное повышение температуры.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 17.08.2020 13:43:48
Охренеть! А это ничего, что здоровый работающий человек уже заплатил за медицинское обслуживание? Какие циничные и бестыжие у нас чиновники!
Охренеть! А это ничего, что здоровый работающий человек уже заплатил за медицинское обслуживание? Какие циничные и бестыжие у нас чиновники!
опять ватное говнецо на вентилятор на сайте помойке скинули )))))
ватный типчик софруджа ты хоть скинь ссылку откуда ВСЁ это )))) или ты решил обрезать " ненужное" и сюда скинуть в помойку)))
Кто получит бесплатную вакцину от COVID-19 в
Казахстане 18:26, 06.08.2020
Больше 2 миллионов казахстанцев бесплатно вакцинируют от коронавируса, передает корреспондент «Хабар 24».
Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.
По его словам, в первую очередь от коварного вируса намерены защитить людей из так называемой группы риска. Это казахстанцы старше 65 лет, люди с различными хроническими заболеваниями и медработники.
У Казахстана есть возможность в числе первых получить вакцину от COVID-19 в объёме 20% от количества населения. Это стало возможным благодаря вступлению в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.
Сегодня в Минздраве озвучили ориентировочную стоимость заветной прививки.
Багдат Коджахметов, официальный представитель Минздрава РК:
- Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса для стран со средним уровнем дохода, к которому относится Казахстан, будет варьироваться от 10 до 20 долларов США без учета транспортировки. Если говорить по сегодняшнему курсу в целом в среднем одна вакцина обойдется для казахстанцев от 4 142 до 8 500 тенге.
Жанна Курмангалиева, председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК: - 15 мая с момента, когда ВОЗ зарегистрировала первую разработанную казахстанскими учеными вакцину в качестве кандидатной, в НИПББ начались клинические исследования в частности на мышах, сирийских хомячках, на крысах, морских свинках, хорьках и кротиках. По всем параметрам, регламентированных ВОЗ, а это токсичность, иммунногенность, вакцина соответствует этим требованиям.
В июле учёные испытали на себе вакцину. Как отметила Жанна Курмангалиева, сейчас они чувствуют себя хорошо.
Впрочем, эксперты отмечают, что пока отечественную прививку безопасной и эффективной называть рано. По словам Рафаиля Кипшакбаева, у специалистов страны большой опыт разработки вакцин для животных. Ухудшает ситуацию и то, что многие протоколы разработок находятся в закрытом доступе.
Рафаиль Кипшакбаев, доцент кафедры «Эпидемиология и доказательная медицина» Казахстанского медицинского университета ВШОЗ:
- У нас, к сожалению, в Казахстане единой системы сайта нет, но в любом случае на сайте разработчиков, организации или завода, какой-то структуры обязательно можно разместить, и соответственно, чтобы любой желающий мог это прочесть. В данном случае открытость источников исследования очень важно для того, чтобы каждый человек понимал, насколько безопасный эффективный препарат ему предлагают. Возможно, по этой причине, по словам специалиста, население не хочет верить в эффективность вакцины. Так как многие из них не могут получить информацию в полной мере. Сейчас, по данным экспертов, на официальном сайте ВОЗ зарегистрированы около 180 заявок со всего мира на разработку вакцин от COVID-19.
https://24.kz/ru/news/top-news/item/414429-kto-poluchit-besplatnuyu-vaktsinu-ot-covid-19-v-kazakhstane