ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин

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danilov 17 Августа 2020 в 23:09:11
ВОЗ призывает страны для сдерживания болезни ограничиться требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
Организация долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.
Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют в ВОЗ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пипееец...
В их планах карантин будет вечен... ну или пока как в Беларусь не начнется