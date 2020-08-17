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ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин
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danilov 17 Августа 2020 в 23:09:11
Всемирная организация здравоохранения призывает правительства государств больше не вводить карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове.

ВОЗ призывает страны для сдерживания болезни ограничиться требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Организация долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют в ВОЗ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 17.08.2020 в 23:23:04   # 760826
Одного призыва уже мало. Надо настойчиво требовать ))
Пипееец...
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  vvka 17.08.2020 в 23:37:49   # 760827
Как проституки - вводите карантин, не вводите карантин. Все это короновирус головного мозга. Видимо основные кукловоды малость нерасчитали аферу - ибо стары уже, мозжечки поусохли. А нашим жопоголовым (я про власть) это на руку - сидят, пилят, делают "умные" лица, говорят такие же "умные" слова - имибицилы.
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  гримм 18.08.2020 в 01:38:22   # 760833
А как же наш поэт главный санитарный врач,, куда писать то постонавления
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  Денис222 18.08.2020 в 01:42:16   # 760834
А все уже, все...наших не остановить..
В их планах карантин будет вечен... ну или пока как в Беларусь не начнется
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