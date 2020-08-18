Запрет посещать горы объяснил Минздрав

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danilov 18 Августа 2020 в 11:00:17
Он отметил, что санитарные врачи каждого региона в зависимости от ситуации принимают те или иные ограничения.
"В Алматы и после снятия (усиленного) карантина запрещено посещать горы в количестве больше трех человек. В выходные дни, когда жители хотят побывать на свежем воздухе, и вовсе запрещено, и туда запрещено добираться на транспорте. Почему жителям запретили посещать горы, ведь это открытая местность, а ТРЦ - закрытая, но вход постепенно разрешают", - ранее прозвучал вопрос.
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге заявил, что в выходные дни посещение гор все еще под запретом.
Пешие и велосипедные прогулки разрешены только в будние дни при соблюдении условий, а в выходные посещать Медеу, Алма-Арасан и другие национальные парки запрещено.