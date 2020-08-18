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Запрет посещать горы объяснил Минздрав
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danilov 18 Августа 2020 в 11:00:17
"Это все результат практики и опыта нашей санитарной службы. Если сделать абсолютный доступ к горам, например в Алматы, или к природным ресурсам в населенных пунктах Казахстана, люди начинают массово нарушать, употреблять алкогольные напитки. Это вызывает дополнительные риски для распространения коронавирусной инфекции", - сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что санитарные врачи каждого региона в зависимости от ситуации принимают те или иные ограничения.

"В Алматы и после снятия (усиленного) карантина запрещено посещать горы в количестве больше трех человек. В выходные дни, когда жители хотят побывать на свежем воздухе, и вовсе запрещено, и туда запрещено добираться на транспорте. Почему жителям запретили посещать горы, ведь это открытая местность, а ТРЦ - закрытая, но вход постепенно разрешают", - ранее прозвучал вопрос.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге заявил, что в выходные дни посещение гор все еще под запретом.

Пешие и велосипедные прогулки разрешены только в будние дни при соблюдении условий, а в выходные посещать Медеу, Алма-Арасан и другие национальные парки запрещено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.08.2020 в 11:32:43   # 760856
После употребления алкогольных напитков естественно возрастает риск коронавирусной и не только инфекций.)))
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