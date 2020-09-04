О неизвестной пневмонии в Алматы рассказал Бекшин

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danilov 04 Сентября 2020 в 15:03:05
Жандарбек Бекшин отметил, что "вопросы неустановленной пневмонии берутся на контроль", так как от этой болезни наблюдается высокая летальность. Для выявления причин заболевания с неизвестным происхождением применяется новейшая технология.
"Мы привлекли технологические возможности наших корейских партнеров. На одной панели можно установить COVID-19, семь видов острых респираторных вирусов, грипп, а также различные бактерии, которые могут стать причиной пневмонии. На прошлой неделе мы провели 38 таких исследований. В 15 случаях установили, что пневмония была вызвана бактериями. В остальных случаях это результат самолечения. Люди принимали препараты, после которых очень сложно выявить причину пневмонии даже с помощью современных методик", - рассказал главный госсанврач.
Жандарбек Бекшин вновь призвал горожан не заниматься самолечением.
"Койки свободны, врачи работают в обычном режиме. Нужно пользоваться услугами и получать квалифицированную медицинскую помощь", - добавил он.
Напомним, за последние сутки в Казахстане выявили 88 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 106 032 случая коронавируса, из них в Алматы - 14 238. Выздоровели 97 967 человек, в том числе 13 588 в Алматы.
Стоит отметить, что число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане: за сутки выявили 571 новый случай, в то время как накануне их было всего 27.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prichinah-vozniknoveniya-neizvestnoy-pnevmonii-almatyi-413100/
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