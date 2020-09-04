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О неизвестной пневмонии в Алматы рассказал Бекшин
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danilov 04 Сентября 2020 в 15:03:05
В Алматы применяют корейскую технологию для выявления причин заболевания неустановленной пневмонией. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жандарбек Бекшин отметил, что "вопросы неустановленной пневмонии берутся на контроль", так как от этой болезни наблюдается высокая летальность. Для выявления причин заболевания с неизвестным происхождением применяется новейшая технология.

"Мы привлекли технологические возможности наших корейских партнеров. На одной панели можно установить COVID-19, семь видов острых респираторных вирусов, грипп, а также различные бактерии, которые могут стать причиной пневмонии. На прошлой неделе мы провели 38 таких исследований. В 15 случаях установили, что пневмония была вызвана бактериями. В остальных случаях это результат самолечения. Люди принимали препараты, после которых очень сложно выявить причину пневмонии даже с помощью современных методик", - рассказал главный госсанврач.

Жандарбек Бекшин вновь призвал горожан не заниматься самолечением.

"Койки свободны, врачи работают в обычном режиме. Нужно пользоваться услугами и получать квалифицированную медицинскую помощь", - добавил он.

Напомним, за последние сутки в Казахстане выявили 88 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 106 032 случая коронавируса, из них в Алматы - 14 238. Выздоровели 97 967 человек, в том числе 13 588 в Алматы.

Стоит отметить, что число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане: за сутки выявили 571 новый случай, в то время как накануне их было всего 27.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prichinah-vozniknoveniya-neizvestnoy-pnevmonii-almatyi-413100/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 04.09.2020 в 20:58:59   # 762728
Стоит отметить, что число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане: за сутки выявили 571 новый случай, в то время как накануне их было всего 27.https://youtu.be/dcYzemVdnXY Не знаю как вставить видик "Шо опять" в комменты. Если кто то пришлет в личку пошаговую инструкцию , буду благодарен.
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  старик 04.09.2020 в 21:01:50   # 762729
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  старик 04.09.2020 в 21:02:20   # 762730
Получилось однако!
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