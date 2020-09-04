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Анкара стала турецким Уханем, говорит местный профессор
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danilov 05 Сентября 2020 в 16:47:48
Согласно ежедневным данным, публикуемым Министерством здравоохранения, за последние несколько дней в Анкаре зарегистрировано вдвое больше новых случаев COVID-19, чем в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, несмотря на то, что в нем проживает треть населения.

«Анкара стала турецким Уханем. Следует немедленно ввести комендантский час на 10–14 дней. В отделениях интенсивной терапии есть риск переполнения», - заявил в четверг профессор Мустафа Джанкуртаран, врач из Университета Хаджеттепе, одного из ведущих колледжей страны.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа первым обратил внимание на чрезвычайное положение Анкары.
«Сейчас Анкара - город с наибольшим количеством заболевших в Турции. [Город] имеет вдвое больше случаев заражения, чем в Стамбуле», - сказал Коджа в среду.
После заявления доктора Джанкуртарана доктор Мехмет Архан, главный врач Университета Гази в Анкаре, сказал, что отделения интенсивной терапии на факультете переполнены.

«По сравнению с периодом с марта по май, новые клинические случаи более серьезны. «Уровень зараженности выше, чем на первом этапе пандемии», - сказал Архан.

https://www.turkishminute.com/2020/09/04/ankara-became-turkeys-wuhan-professor-says/
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