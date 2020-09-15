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КРОВАВО КРАСНОЕ НЕБО В США. Пожары в штатах Калифорния и Орегон США.
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mikhailkvash 15 Сентября 2020 в 14:58:26
Уже несколько недель в США бушуют лесные пожары. Огонь охватил свыше 90 гектар леса, на борьбу с возгораниями брошено свыше 14 тысяч пожарных, но пока остановить распространение не удаётся.

Самая плачевная ситуация в штатах Калифорния и Вашингтон. Из-за непрекращающихся пожаров в штате Орегон объявлено чрезвычайное положение, пострадали десятки человек. Постоянный смог и температура выше 49 градусов по Цельсию привели к тому, что небо в некоторых городах штата окрасилось в оранжевые и кровавые цвета.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 15.09.2020 в 15:22:36   # 763202
Музыка из фильма Бегущий по лезвию 2049.
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  старик 15.09.2020 в 19:16:22   # 763229
Там где город-красиво, а где бушует стихия конечно страшно.
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  alpha_portal 15.09.2020 в 20:17:07   # 763231
Новости теперь нс неделю позже выходить булут каждый день?
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  Wolfkz 16.09.2020 в 01:28:48   # 763240
90 га это это 900 на 1000 метров всего.
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