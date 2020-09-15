КРОВАВО КРАСНОЕ НЕБО В США. Пожары в штатах Калифорния и Орегон США.

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mikhailkvash 15 Сентября 2020 в 14:58:26
Самая плачевная ситуация в штатах Калифорния и Вашингтон. Из-за непрекращающихся пожаров в штате Орегон объявлено чрезвычайное положение, пострадали десятки человек. Постоянный смог и температура выше 49 градусов по Цельсию привели к тому, что небо в некоторых городах штата окрасилось в оранжевые и кровавые цвета.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 15.09.2020 в 15:22:36 # 763202
alpha_portal 15.09.2020 в 20:17:07 # 763231