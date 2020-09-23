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Строящийся спорткомплекс за миллиард рухнул в Чундже
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danilov 23 Сентября 2020 в 11:31:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 23.09.2020 в 12:00:53   # 763641
Уставной капитал подрядчика 10 000 тг. вся техника и офисы в аренде, зарегистрированное имущество два калькулятора, стол, стул. Денег жок
Акимат дай ещё денег
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  Рамзес 23.09.2020 в 13:29:42   # 763650
За казнокрадство расстрел - будет порядок.
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  Zoggyla 23.09.2020 в 13:31:32   # 763652
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  Hairless 23.09.2020 в 13:37:44   # 763656
Цитата: Рамзес от 23.09.2020 07:29:42
За казнокрадство расстрел - будет порядок.

Не будет. Одними расстрелами коррупцию можно сильно уменьшить, но совсем уничтожить не удастся.
IMHO, только правильно поставленная идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.
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  Dimmon 23.09.2020 в 13:50:05   # 763657
Quote:
идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.


сомнительно
по мне так лучше безусловный доход, скажем это наша доля ренты за природные ресурсы

начинать можно постепенно, а пока
на сегодня общественный транспорт субсидируется на 70-80% , дешевле будет сразу сделать его бесплатным (переведя на газ или э/энергию). автобусы не будут летать гоняясь за теневыми доходами, многие хоть частично пересядут с личного на общественный транспорт - разгрузка автодорог, улучшение экологической ситуации. акимат может не благодарить за идею.
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  Рамзес 23.09.2020 в 15:02:56   # 763668
Цитата: Hairless от 23.09.2020 07:37:44
Цитата: Рамзес от 23.09.2020 07:29:42
За казнокрадство расстрел - будет порядок.

Не будет. Одними расстрелами коррупцию можно сильно уменьшить, но совсем уничтожить не удастся.
IMHO, только правильно поставленная идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.

Согласен от части,но когда будут преследовать и родственников - будет работать.
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  Дэн 23.09.2020 в 15:21:45   # 763671
Как воруют так и будут воровать это факт
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  старик 23.09.2020 в 19:11:06   # 763695
" Вот остальные блоки целые стоят"! Ура ура ура! Очень хорошо что это произошло сейчас а не после сдачи в эксплуатацию. Страшно представить что такое могло произойти во время проведения соревнований.
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  Zoggyla 23.09.2020 в 19:37:34   # 763702
Цитата: старик от 23.09.2020 13:11:06
" Вот остальные блоки целые стоят"! Ура ура ура! Очень хорошо что это произошло сейчас а не после сдачи в эксплуатацию. Страшно представить что такое могло произойти во время проведения соревнований.
Да после этого как-то некомфортец будет.
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