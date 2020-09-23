Строящийся спорткомплекс за миллиард рухнул в Чундже

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danilov 23 Сентября 2020 в 11:31:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Акимат дай ещё денег
Не будет. Одними расстрелами коррупцию можно сильно уменьшить, но совсем уничтожить не удастся.
IMHO, только правильно поставленная идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.
идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.
сомнительно
по мне так лучше безусловный доход, скажем это наша доля ренты за природные ресурсы
начинать можно постепенно, а пока
на сегодня общественный транспорт субсидируется на 70-80% , дешевле будет сразу сделать его бесплатным (переведя на газ или э/энергию). автобусы не будут летать гоняясь за теневыми доходами, многие хоть частично пересядут с личного на общественный транспорт - разгрузка автодорог, улучшение экологической ситуации. акимат может не благодарить за идею.
Цитата: Hairless от 23.09.2020 07:37:44
Не будет. Одними расстрелами коррупцию можно сильно уменьшить, но совсем уничтожить не удастся.
IMHO, только правильно поставленная идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.
Не будет. Одними расстрелами коррупцию можно сильно уменьшить, но совсем уничтожить не удастся.
IMHO, только правильно поставленная идеологическая обработка буквально с младенческого возраста вкупе с жесточайшим уголовным преследованием.
Согласен от части,но когда будут преследовать и родственников - будет работать.
Цитата: старик от 23.09.2020 13:11:06Да после этого как-то некомфортец будет.
" Вот остальные блоки целые стоят"! Ура ура ура! Очень хорошо что это произошло сейчас а не после сдачи в эксплуатацию. Страшно представить что такое могло произойти во время проведения соревнований.
" Вот остальные блоки целые стоят"! Ура ура ура! Очень хорошо что это произошло сейчас а не после сдачи в эксплуатацию. Страшно представить что такое могло произойти во время проведения соревнований.