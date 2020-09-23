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Бор на реке Цяньтан
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danilov 23 Сентября 2020 в 13:27:58
Ханчжоу, Китай, 20 сентября 2020 года.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дэн 23.09.2020 в 15:14:47   # 763670
Ахренеть им же говорили нехер там лазить,а они как мы везде лезем
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  Zoggyla 23.09.2020 в 16:36:36   # 763676
Стихия, розлив.
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  Практичный 23.09.2020 в 19:00:28   # 763691
И куча бессмертных обезьян с телефонами
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