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Самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Шымкенте
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danilov 25 Сентября 2020 в 19:49:45
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Кызылорда - Алматы, приземлился в Шымкенте.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.09.2020 в 20:14:03   # 763866
Ну уж и причину бы назвали.
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