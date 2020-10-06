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Пикник и три детских смерти
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danilov 06 Октября 2020 в 12:04:34
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  звукач 06.10.2020 в 12:54:00   # 764410
Ауди - ручник у них болезнь,стояла скорее всего на первой скорости -детишки играя сняли со скорости и......но можно же было подложить под колеса упоры что бы авто не покатилось.Не знаю,но если есть проблемма с ручником то никогда не оставлю машину под уклон без упоров под колеса,и тем более с пассажирами.На лицо просто халатность и надежда на авось....а детишки то они на то и дети,что лезут и нажимают все подряд,жалко безумно когда гибнут дети.Как теперь родителям жить с таким грузом я не представляю...
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  старик 06.10.2020 в 13:44:15   # 764413
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
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  Маке0912 06.10.2020 в 13:59:41   # 764417
Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?

Как бы ни было , родители куда смотрели ?
Особенно владелец машины. Ручник ставить надо всегда. Да ещё ключи в зажигании оставил.
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  Практичный 06.10.2020 в 15:10:49   # 764420
Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
тоже непонятно как так,двери под водой не открылись,выпивка,паника,или на дне...что помешало. Не думаю что родители смотрели на машину и ждали полицию
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  Денис222 06.10.2020 в 15:45:39   # 764423
Как это страшно! Детки бедные...за детьми всегда нужен присмотр, даже если им уже не мало лет...а тем более за мелкими...пусть земля им будет пухом...
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  DITRX 06.10.2020 в 16:07:27   # 764426
Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?

действительно трудно судить.Если ты про фото где машина где на половину воде то это скорее всего когда Чсники машину уже из воды вотощили. Если бы машина хоть на 10 метров затонула бы думаю родители бы по любому вытощили бы. А тут даже прибывшый патруль не смог помочь. Возможно глубоко в иль застряла что даже двери не открыть х.з Не кому не пожелаю хоронить своих детей.
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  Ал 06.10.2020 в 21:32:05   # 764469

Пишут что не смогли разбить стекла под водой.
Учитывая сопротивление движению в воде, голыми руками это сделать практически не реально, да и найти упор на дне далеко не всегда возможно.
Для разбития стекол под водой лучше всего использовать твердые предметы типа монтировки. Но где их на берегу найдешь?

При этом после погружения за счет внешнего давления воды невозможно открыть двери.
Для заполнения же водой надо было стекла или опустить или разбить...
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