Пикник и три детских смерти

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Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
Как бы ни было , родители куда смотрели ?
Особенно владелец машины. Ручник ставить надо всегда. Да ещё ключи в зажигании оставил.
Практичный 06.10.2020 в 15:10:49 # 764420
Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15тоже непонятно как так,двери под водой не открылись,выпивка,паника,или на дне...что помешало. Не думаю что родители смотрели на машину и ждали полицию
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
Цитата: старик от 06.10.2020 07:44:15
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
Трудно судить , не зная подробностей, но я так понял автомобиль не затонул полностью, так что мешало взрослым броситься в воду и спасти детей?
действительно трудно судить.Если ты про фото где машина где на половину воде то это скорее всего когда Чсники машину уже из воды вотощили. Если бы машина хоть на 10 метров затонула бы думаю родители бы по любому вытощили бы. А тут даже прибывшый патруль не смог помочь. Возможно глубоко в иль застряла что даже двери не открыть х.з Не кому не пожелаю хоронить своих детей.
Пишут что не смогли разбить стекла под водой.
Учитывая сопротивление движению в воде, голыми руками это сделать практически не реально, да и найти упор на дне далеко не всегда возможно.
Для разбития стекол под водой лучше всего использовать твердые предметы типа монтировки. Но где их на берегу найдешь?
При этом после погружения за счет внешнего давления воды невозможно открыть двери.
Для заполнения же водой надо было стекла или опустить или разбить...