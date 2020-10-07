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Учёные заявили о гибели 95% обитателей морского дна на Камчатке
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Гость 07 Октября 2020 в 15:57:40
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября 2020, 05:20 — REGNUM Принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% обитателей морского дна погибли, а те что остались умрут в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

При погружении на глубину от 10 до 15 метров участники экспедиции обнаружили трупы морских обитателей.

«95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Те морские обитатели, которые остались в живых, могут погибнуть в скором времени, так как нарушена цепочка питания.

https://regnum.ru/news/accidents/3083297.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 07.10.2020 в 21:04:19   # 764561
Да 95 % это не шутка. И всё остальное.
Явно что то сбросили, какие то хим отходы.
Природные катаклизмы так , до такой степени не может быть 95 %.
Мы там небыли, но очень жаль. И природу и фауну. Морепродукты у нас подорожают, это точно.
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  старик 07.10.2020 в 21:52:32   # 764564
А причину "не нашли".
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