Учёные заявили о гибели 95% обитателей морского дна на Камчатке

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Гость 07 Октября 2020 в 15:57:40
При погружении на глубину от 10 до 15 метров участники экспедиции обнаружили трупы морских обитателей.
«95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.
Те морские обитатели, которые остались в живых, могут погибнуть в скором времени, так как нарушена цепочка питания.
https://regnum.ru/news/accidents/3083297.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Явно что то сбросили, какие то хим отходы.
Природные катаклизмы так , до такой степени не может быть 95 %.
Мы там небыли, но очень жаль. И природу и фауну. Морепродукты у нас подорожают, это точно.