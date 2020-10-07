В Карагандинской этажке при пожаре погибла семья

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2020 в 09:35:41
В ведомстве сообщили, что 7 октября в 15:08 поступило сообщение о пожаре по улице Ермекова, 52. На 9-м этаже произошло горение в двухкомнатной квартире.
Из квартир подъезда при помощи спасательных колпаков было спасено два человека и эвакуировано 15 человек. Пожар был ликвидирован в 16:22. На месте пожара были задействованы 32 сотрудника, 8 единиц техники ДЧС, бригада Центра медицины катастроф.
В горевшей квартире были обнаружены трое погибших: женщины 1942 и 1985 годов рождения и ребенок 2020 года рождения.
Предположительная причина пожара — включенный обогреватель.
https://tengrinews.kz/news/pojar-garmoshke-karagande-naydenyi-tela-dvuh-jenschin-416332/
На гибель семьи при пожаре отреагировал аким Карагандинской области
«Сегодня в Караганде пожар унес жизни двух женщин и маленького ребенка. Это невосполнимая утрата и я приношу свои соболезнования родным и близким. Поэтому еще раз хочу напомнить о важности соблюдения мер по противопожарной безопасности, особенно сейчас, когда дома постоянно находятся дети, надо максимально безопасно использовать электрические приборы и печи», — прокомментировал аким Карагандинской области Женис Касымбек.
Он отметил, что в зимнее время вероятность возникновения пожаров увеличивается, в связи с чем следует предпринять ряд мер.
«Поручаю всем ответственным органам еще раз провести ревизию сетей и общественных мест на предмет соответствия нормам безопасности – зимой риски пожаров возрастают многократно. Призываю родителей по возможности не оставлять детей дома одних, необходимо переждать этот непростой период и не допустить неоправданных жертв», — высказался Женис Касымбек.
«После получения сигнала пожарные прибыли через восемь минут ( на место пожара — прим. ред.). Спасли шесть человек, 18 эвакуировали, среди них — 10 детей. На месте пожара были задействованы 32 сотрудника, восемь единиц техники департамента по ЧС, бригада Центра медицины катастроф», — отметил аким Карагандинской области.
https://liter.kz/na-gibel-czeloj-semi-v-pozhare-otreagiroval-akim-karagandinskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате