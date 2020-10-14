Резкий рост случаев пневмонии зафиксирован в Казахстане

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danilov 14 Октября 2020 в 16:43:51
Между тем в предыдущие два дня было выявлено 34 и 4 случая соответственно.
По республике за минувшие сутки выявлено 83 случая коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом. Здесь также наблюдается рост — за предыдущие сутки было выявлено 70 случаев COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в Казахстане приближается к 109 тысячам.
Россия побила рекорд и по новым случаям Covid-19, и по смертям
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 13 868 новых случаев. Это максимальное число с начала пандемии. Умерли за сутки 244 пациента с Covid-19 - это тоже рекордный показатель. Власти пока не видят смысла объявлять "полный локдаун".
В России третий день подряд выявляют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19. В Москве обновлен осенний максимум.
За последние сутки в России зафиксировали 13 868 подтвержденных заражений, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Столько новых случаев в стране не выявляли с начала пандемии.
Предыдущий максимум был достигнут два дня назад - 13 634 случаев, а в понедельник их было чуть меньше - 13 592.
4 618 новых заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве (накануне было 4 395, в воскресенье - 4 501). Это самые высокие показатели с середины мая. Госпитализированы еще 1 258 человек.
В России за последние сутки умерли 244 пациента с Covid-19 (накануне умерли 125 человек, еще днем ранее - 149). Это самый высокий показатель за все время пандемии, предыдущий максимум был зафиксирован 29 мая. Тогда умерли 232 заразившихся коронавирусом пациента.
В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов - это максимум для столицы с 9 июня, когда зарегистрировали 59 смертей.
За прошлый месяц суточный прирост новых случаев Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч, уже к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч. Таким образом, третий день подряд в России фиксируют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19. Их общее число выросло до 1 326 178, число вылечившихся - до 1 031 785, число смертей - до 22 966.
Нидерланды вводят частичный карантин, запрещено собираться больше 4 человек, все рестораны и кафе закрываются, введен всеобщий масочный режим
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 14.10.2020 в 18:34:02 # 764872
Все чётко и в срок
Цитата: Все мы гости от 14.10.2020 12:34:02
По круче всех провидцев и экстрасенсов будут.
Все чётко и в срок
По круче всех провидцев и экстрасенсов будут.
Все чётко и в срок
Так-бы точно предсказывали обвал тенге. Можно было заработать на разнице в валюте. А так как всегда, тенге крепчает, доллару скоро пипец придёт. Тфу, одни эмоции.