Погибли двое участковых, которые возвращались с места происшествия.

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Ал 15 Октября 2020 в 22:46:00
В Щучинске в ДТП погибли полицейские, передает zakon.kz.
По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, 15 октября в Щучинске на пересечении ул. Абылайхана - Сейфуллина, возле магазина "Мебелин", водитель автомашины Lexus NX20, двигаясь по ул. Абылайхана, на пересечении с ул. Сейфуллина допустил столкновение со служебной машиной Lada-21214 отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП.
Водитель и пассажир служебной машины Lada - участковые инспектора полиции ОМПС Бурабайского РОП Канат Хамидуллин и Канат Отабраев от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей и в момент дорожно-транспортного происшествия возвращались с места происшествия, - сказано в сообщении.
Водителем Lexus оказался ранее неоднократно судимый по статьям 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), лишенный права управления транспортным средством до 2022 года, 25-летний житель Щучинска.
В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по ч.4 ст.345 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: "содержание под стражей". Ведется следствие, - сообщили в полиции.
https://www.zakon.kz/5043995-strashnaya-smert-politseyskih-v.html