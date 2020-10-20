После двух суток найдено тело мужчины утонувшего на водохранилище Коксарай

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danilov 20 Октября 2020 в 11:33:01
По предварительным данным в сельском округе Байыркум в 20 км от села Аккала в канале Коксарай во время рыбной ловли мужчина 1982 года рождения, житель мкр. Кайнар Булак Каратауского района г.Шымкент утонул при купании в необорудованном месте. Он в компании друзей из 3 человек во время рыбалки, находясь в алкогольном опьянении, решил поплавать и утонул.
Для проведения поисковых работ оперативно-спасательный отряд Департамента по ЧС г.Шымкент в составе 6 спасателей-водолазов, 1 техники и 1 лодки начали поисковые работы 19 октября в 07.00. Канал Коксарай – ширина 100 м, глубина 3 м, температура воды + 8 с. В результате поисковых работ 19 октября в 09.04 тело мужчины было обнаружено водолазом Абай Олжас Алтынбекұлы и извлечено из воды.
На месте происшествия также были задействованы сотрудники ОЧС г.Арысь Туркестанской области, сотрудники районного отдела полиции.
Спасатели Департамента по ЧС предупреждают! Строго соблюдать правила безопасности во время рыбной ловли. Опасная ситуация может произойти при наличии таких факторов как:
1.Употребление алкоголя перед рыбалкой или во время её;
2.Холодная вода весной или осенью;
3.Неумение плавать;
4.Сильный ветер и волны;
5.Тёмное время суток;
6.Рыболов в одиночестве на берегу или в лодке.
В случае если вам нужна помощь в экстремальной ситуации или вы стали свидетелем происшествия звоните по телефону «101» или «112».