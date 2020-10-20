В Алматы назвали серьезную ошибку прошлого локдауна

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danilov 20 Октября 2020 в 12:55:54
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KapitanNemo 20.10.2020 в 14:18:48 # 765133
Стоит только абстрагироваться от этой пандевирусной дребедени, как вы увидите для чего все это продлевается. Стоит только мельком взглянуть на изменения ставок в налоговом законодательстве за последние полгода, и сразу все встает на свои места. Стоит только взглянуть на "цифровизацию" и введение электронного документооборота во все сферы бизнеса, становится понятно, что нам закручивают гайки без солидола. Это "слышащее" государство уже остопиздело своей простотой и набором олигофренов в верхах.