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В Алматы назвали серьезную ошибку прошлого локдауна
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danilov 20 Октября 2020 в 12:55:54
"Я считаю, что ограничение работы общественного транспорта до 18.00 было неправильным. Основные пиковые часы в рабочие дни приходятся с 7.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 20.00. Ограничение приводит к концентрации населения на остановках, в самих автобусах. Удлинение срока работы общественного транспорта привело к разуплотнению. Стоит отметить, что в воскресные дни пиков нет", - ответил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на вопрос журналистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 20.10.2020 в 13:06:16   # 765124
А то это было неочевидно! Да все ваши ограничения одно тупее другого. И ведут не в изоляции, а, наоборот, к концентрации населения.
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  Zoggyla 20.10.2020 в 13:10:57   # 765125
А подумать, прежде чем скзать "гоп" ? И таких проколов куча! Туева хуча!
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  Nafis 20.10.2020 в 13:13:23   # 765126
Может и с базарами поймут что зря ограничивают?!
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  Рамзес 20.10.2020 в 14:17:16   # 765131
Идет подготовка к войне,все эти ограничения связаны с регулированием народных масс.
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  KapitanNemo 20.10.2020 в 14:18:48   # 765133
Просто от народа оторваны, не понимают как живут миллионы.
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  ЛиКа 20.10.2020 в 14:45:54   # 765134
а что тогда говорить о ранее принятом маразматическом решении запрещающем посещать парки, выезд в горы...
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  Lokki 20.10.2020 в 15:27:48   # 765139
Я до сих пор не понимаю какого хрена в выходные дни не работают рынки, какого хрена в выходные дни не ходит общественный транспорт. И много чего еще не понимаю начиная с самого первого локдауна. Уже сколько писано-пееписано комментариев насчет всего этого маразма, нет никаких слов и терпения. Вирус есть, несомненно, но так как реализованы меры по обеспечению нераспространения - это полный звездец . Я уже молчу сколько ахулиардов бабла угрохали вникуда и еще за бугром будем брать кредиты, чтоб опять ухерячить все деньги вникуда.
Стоит только абстрагироваться от этой пандевирусной дребедени, как вы увидите для чего все это продлевается. Стоит только мельком взглянуть на изменения ставок в налоговом законодательстве за последние полгода, и сразу все встает на свои места. Стоит только взглянуть на "цифровизацию" и введение электронного документооборота во все сферы бизнеса, становится понятно, что нам закручивают гайки без солидола. Это "слышащее" государство уже остопиздело своей простотой и набором олигофренов в верхах.
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  Zoggyla 20.10.2020 в 15:35:57   # 765141
Ну как же!Ведь, именно в выходные дни, они считают что все только шарятся по рынкам. Потому что им делать нечего. И катаются на общественном транспорте, потому что им это очень сильно нравится. А то что люди, работающие на предприятиях 40 и более часов в неделю, не могут нормально посетить торговые точки, отправить здоровый досуг - это сложно воспринять чьему-то мозгу.
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  звукач 20.10.2020 в 16:07:53   # 765144
И смех и грех.... я не считаю себя каким то мегаобразованным человеком,но срень господня - тут простое логическое мышление,неужели уважаемый лавный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин не знаком с логикой? Не нужно иметь суперразум что бы просто понять к чему приведет ограничение работы общественного транспорта логично наоборот добавить автобусы что бы не было толкучки)) я в ах...е если честно.. и не стесняются же потом признавать свои тупейшие ошибки... это просто ...........
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  Zoggyla 20.10.2020 в 16:10:18   # 765146
Именно, это, звукач!
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