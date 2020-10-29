Бельгия ввела один из самых жестких видов карантина в Европе и объявила мобилизацию всех лиц с медицинским образованием
danilov 31 Октября 2020 в 11:51:00
Премьер Бельгии: После длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно. В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе - не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются
Глава минздрава Бельгии: Мы призываем к мобилизации всех, кто способен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и имеет необходимое образование - пенсионеров, студентов, преподавателей. Из больниц Льежа нам сегодня уже пришлось перевезти четырех пациентов в Германию из-за нехватки мест.