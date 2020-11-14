 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Первая страна в Европе с 50 тыс смертями
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
портфил 14 Ноября 2020 в 11:36:54
Великобритания стала первой страной Европы, где от коронавируса скончалось более 50 тыс. человек, - и это только по официальным данным.
В мировом масштабе всё тоже плохо: Британия вошла в пятерку худших по смертям после США, Бразилии, Индии и Мексики.

https://www.bbc.com/news/uk-54905018
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.11.2020 в 13:19:24   # 766636
Тащи сюда побольше шняги про твоих любимцев, солнцедар.
поощрить (1) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 14.11.2020 в 17:26:18   # 766646
Цитата: Zoggyla от 14.11.2020 07:19:24
Тащи сюда побольше шняги про твоих любимцев, солнцедар.

Солнцеда́р — сорт советского красного креплёного вина низкого качества («бормотухи»), выпускавшийся в СССР с конца 1950-х по начало 1980-х ...


поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 14.11.2020 в 17:30:08   # 766647
Да, портвейн, получше на вкус.
поощрить | покарать
  старик 14.11.2020 в 18:32:51   # 766651
Мы потешались над солнцедаром говоря что им можно заборы красить. Точно помню ужасный осадок в каждой бутылке, но ведь пили! А нашего что то давно не слышно было.
поощрить | покарать
  Ал 14.11.2020 в 20:17:55   # 766659
Во времена моей молодости бормотуху типа солнцедара называли солнцеударом и бормоциллином...
поощрить | покарать
  Ал 14.11.2020 в 20:25:25   # 766660
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь