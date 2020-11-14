Первая страна в Европе с 50 тыс смертями

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портфил 14 Ноября 2020 в 11:36:54
В мировом масштабе всё тоже плохо: Британия вошла в пятерку худших по смертям после США, Бразилии, Индии и Мексики.
https://www.bbc.com/news/uk-54905018
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 14.11.2020 07:19:24
Тащи сюда побольше шняги про твоих любимцев, солнцедар.
Тащи сюда побольше шняги про твоих любимцев, солнцедар.
Солнцеда́р — сорт советского красного креплёного вина низкого качества («бормотухи»), выпускавшийся в СССР с конца 1950-х по начало 1980-х ...
ОЧЕРКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ ОДЕССЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20-го ВЕКА http://codistics.com/sakansky/paper/farberovich/max18.htm
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