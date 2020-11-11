 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Самолет после столкновения со стаей птиц
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Ноября 2020 в 13:13:40


Вчера ночью у пилота авиакомпании SCAT, Ивана Карповича, были в руках жизни 115-и пассажиров, летевших из Атырау в столицу.
Едва самолет поднялся в воздух, как в турбину залетела стая птиц. Предположительно, это была стая гусей или уток. На борту началась паника, но пилот не потерялся и, отдавая команды экипажу, благополучно посадил судно на Землю, в порт вылета.
Авиакомпания намерена наградить его медалью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 11.11.2020 в 13:17:50   # 766421
Это пиздец
поощрить (1) | покарать
  Lukas 11.11.2020 в 14:05:54   # 766424
Цитата: Даун от 11.11.2020 07:17:50
Это пиздец
Это полу-пизнец, вот если бы при взлете в обе силовые установки стая птиц попала вот это был бы пизнец. Отрабатываются такие ситуации на тренажерах, даже с полной нагрузкой.
поощрить (2) | покарать
  lado 11.11.2020 в 14:29:25   # 766427
Я, конечно, не специалист, но лучше наградить деньгами, чем медалью
поощрить (10) | покарать
  Hairless 11.11.2020 в 14:48:44   # 766429
Пилот действительно молодец и достоин награды..
А вот эта фраза -
Quote:
На борту началась паника, но пилот не потерялся и, отдавая команды экипажу, благополучно посадил судно на Землю, в порт вылета.

это действительно пиздец. Написавшего так нужно убить апстену.
поощрить (5) | покарать
  Panasonic 11.11.2020 в 16:11:26   # 766442
"Мы горим! Мы горим!". Бесят такие паникерши. До них не доходит, что слезами и истерикой горю не поможешь.
поощрить (1) | покарать (1)
  kubik 11.11.2020 в 18:11:19   # 766454
Цитата: Panasonic от 11.11.2020 10:11:26
"Мы горим! Мы горим!". Бесят такие паникерши. До них не доходит, что слезами и истерикой горю не поможешь.

Они себя не контролируют, это паническая реакция.
Пилоты молодца , сделали как учили , и учились похоже хорошо. Авиакомпания молодцы у самолета ничего не отвалилось.
Всем выдать мешок денег.
поощрить (5) | покарать
  звукач 11.11.2020 в 19:37:42   # 766458
Медалька она конечно почетная штучка,но КВС да и весь экипаж премировать бы не помешало хорошей такой суммой в эквиваленте так 5000-10000 уе.понятно что это их работа,но спасли столько жизней,да и репутацию авиакомпании тоже.
поощрить (2) | покарать
  старик 11.11.2020 в 19:52:04   # 766464
Блин, от птичек зависит безопасность пассажиров! Экипажу респект, я смотрю стюард тоже исполнял свои обязанности.
поощрить (2) | покарать
  звукач 11.11.2020 в 20:01:31   # 766470
Цитата: старик от 11.11.2020 13:52:04
Блин, от птичек зависит безопасность пассажиров! Экипажу респект, я смотрю стюард тоже исполнял свои обязанности.
вообще то в крупных аэропортах есть службы которые как раз таки занимаются тем что отгоняют стаи птиц с помощью бпла,но дело случая и стечения обстоятельств.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь