Самолет после столкновения со стаей птиц

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danilov 11 Ноября 2020 в 13:13:40
Вчера ночью у пилота авиакомпании SCAT, Ивана Карповича, были в руках жизни 115-и пассажиров, летевших из Атырау в столицу.
Едва самолет поднялся в воздух, как в турбину залетела стая птиц. Предположительно, это была стая гусей или уток. На борту началась паника, но пилот не потерялся и, отдавая команды экипажу, благополучно посадил судно на Землю, в порт вылета.
Авиакомпания намерена наградить его медалью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 11.11.2020 07:17:50Это полу-пизнец, вот если бы при взлете в обе силовые установки стая птиц попала вот это был бы пизнец. Отрабатываются такие ситуации на тренажерах, даже с полной нагрузкой.
Это пиздец
Это пиздец
А вот эта фраза -
Quote:
На борту началась паника, но пилот не потерялся и, отдавая команды экипажу, благополучно посадил судно на Землю, в порт вылета.
это действительно пиздец. Написавшего так нужно убить апстену.
Цитата: Panasonic от 11.11.2020 10:11:26
"Мы горим! Мы горим!". Бесят такие паникерши. До них не доходит, что слезами и истерикой горю не поможешь.
"Мы горим! Мы горим!". Бесят такие паникерши. До них не доходит, что слезами и истерикой горю не поможешь.
Они себя не контролируют, это паническая реакция.
Пилоты молодца , сделали как учили , и учились похоже хорошо. Авиакомпания молодцы у самолета ничего не отвалилось.
Всем выдать мешок денег.
Цитата: старик от 11.11.2020 13:52:04вообще то в крупных аэропортах есть службы которые как раз таки занимаются тем что отгоняют стаи птиц с помощью бпла,но дело случая и стечения обстоятельств.
Блин, от птичек зависит безопасность пассажиров! Экипажу респект, я смотрю стюард тоже исполнял свои обязанности.
Блин, от птичек зависит безопасность пассажиров! Экипажу респект, я смотрю стюард тоже исполнял свои обязанности.