Глава государства: "В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции"

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danilov 17 Ноября 2020 в 09:31:34
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Пастафариан 17.11.2020 в 11:30:01 # 766753
Цитата: Пастафариан от 17.11.2020 05:30:01
В ШЫмкенте летом все уже переболели, сами лечились без врачей как могли, второй волне просто не за что зацепится у нас, зато потом скажут, что наши местные врачи гении,и, надо им дать медали за недопущение этой второй, третей и т.д.
В ШЫмкенте летом все уже переболели, сами лечились без врачей как могли, второй волне просто не за что зацепится у нас, зато потом скажут, что наши местные врачи гении,и, надо им дать медали за недопущение этой второй, третей и т.д.
Лишь бы не закрыли,ни денег не работы и еще зима..
Цитата: Рамзес от 17.11.2020 06:39:49
Лишь бы не закрыли,ни денег не работы и еще зима..
Лишь бы не закрыли,ни денег не работы и еще зима..
Я наскоками в Шымкенте, тоже думал, что люди голодают, на 42500 живут.
Пока не увидел торговые залы Эврики, технодома и сулфака.
Тысячи там людей, и хапают не по одному прибору, а пачками, иногда газелями.
А это прямой путь к росту числа инфицированных, ведь граждане в таком случае недооценивают масштабы заражения.Согласен с ним на сто процентов.