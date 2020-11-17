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Глава государства: "В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции"
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danilov 17 Ноября 2020 в 09:31:34
Отечественные больницы не готовы ко второй волне коронавируса. Сегодня Касым-Жомарт Токаев раскритиковал меры, принимаемые властями: в половине клиник страны нет лекарств и необходимого реанимационного оборудования. Но самое вопиющее: президент узнал о случаях сокрытия реальных цифр на местах. А это прямой путь к росту числа инфицированных, ведь граждане в таком случае недооценивают масштабы заражения.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 17.11.2020 в 09:41:25   # 766747
И Цой сразу сообщает, что локдаун удалось отодвинуть на месяц
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  Пастафариан 17.11.2020 в 11:30:01   # 766753
В ШЫмкенте летом все уже переболели, сами лечились без врачей как могли, второй волне просто не за что зацепится у нас, зато потом скажут, что наши местные врачи гении,и, надо им дать медали за недопущение этой второй, третей и т.д.
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  Рамзес 17.11.2020 в 12:39:49   # 766754
Цитата: Пастафариан от 17.11.2020 05:30:01
В ШЫмкенте летом все уже переболели, сами лечились без врачей как могли, второй волне просто не за что зацепится у нас, зато потом скажут, что наши местные врачи гении,и, надо им дать медали за недопущение этой второй, третей и т.д.

Лишь бы не закрыли,ни денег не работы и еще зима..
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  acid 17.11.2020 в 18:11:00   # 766768
Цитата: Рамзес от 17.11.2020 06:39:49

Лишь бы не закрыли,ни денег не работы и еще зима..

Я наскоками в Шымкенте, тоже думал, что люди голодают, на 42500 живут.
Пока не увидел торговые залы Эврики, технодома и сулфака.
Тысячи там людей, и хапают не по одному прибору, а пачками, иногда газелями.
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  старик 17.11.2020 в 18:59:46   # 766772
Quote:
А это прямой путь к росту числа инфицированных, ведь граждане в таком случае недооценивают масштабы заражения.
Согласен с ним на сто процентов.
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