 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Оренбуржец в лифте поджёг жидкость и чуть не сгорел заживо
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Ноября 2020 в 19:24:33
Сейчас с ожогами различной степени тяжести он находится в четвертой городской больнице.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 27.11.2020 в 19:29:45   # 767375
фантастический мудак
поощрить | покарать
  Ratkhan 27.11.2020 в 19:43:28   # 767376
Чуть не заснул,...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь