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Оренбуржец в лифте поджёг жидкость и чуть не сгорел заживо
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danilov 27 Ноября 2020 в 19:24:33
Сейчас с ожогами различной степени тяжести он находится в четвертой городской больнице.
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acid
27.11.2020 в 19:29:45
# 767375
фантастический мудак
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Ratkhan
27.11.2020 в 19:43:28
# 767376
Чуть не заснул,...
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