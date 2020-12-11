Небоевые потери авиации США с 2013 по 2020 годы составили 224 летчика и 186 самолетов

Объективности ради нужно отметить, что из статьи не совсем понятно, что считается небоевыми потерями... А учитывая сколько они летают и какое у них количество техники, наверное это не такие большие потери по сравнению с прочими... Если у тебя два самолета и ты потерял один, то это 50%, но если у тебя их тысяча и ты потерял 10, то по сравнению с общим количеством это 1%, но по сравнению с тем у кого их 2 - ты потерял в 10 раз больше. Все зависит от того как считать и и с чем сравнивать, ну и цели подсчета естественно тоже нужно учесть. Абсолютно абстрактные цифры ничего не подтверждающие и не опровергающие... Не нравятся мне янки, но необходимо быть объективным.