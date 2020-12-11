Небоевые потери авиации США с 2013 по 2020 годы составили 224 летчика и 186 самолетов

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андремас 11 Декабря 2020 в 02:13:56
В целом, за период 2013-2020 годов небоевые потери военной авиации США составили 186 летательных аппаратов и 224 летчика, а стоимость потерянных летательных аппаратов достигла 11,6 млрд долларов. Об этом сообщается в отчете Национальной комиссии по безопасности военной авиации (National Commission on Military Aviation Safety) от 1 декабря, который был представлен президенту и Конгрессу США.
Как отмечается в отчете, военная авиация США несет большие небоевые потери, несмотря на высокие затраты на подготовку летного состава. В частности, стоимость базовой подготовки квалифицированного летчика колеблется от $5,6 млн для истребителей F-16 до $10,9 млн для истребителя F-22.
Стоимость подготовки летчиков бомбардировочной авиации колеблется от $7,3 млн для B-1, до $9,7 млн для B-52. Для военно-транспортной авиации затраты на подготовку летчиков составляют $1,1 млн для самолетов С-17 и $2,5 млн для самолетов С-130J. Что же касается летчиков самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разведывательных самолетов, самолетов радиотехнической разведки типа RC-135, то стоимость их подготовки составляет $5,5 млн.
Стоимость летного часа истребителя F-16 составляет $14-16 тысяч, в то время как затраты на один час полета на пилотажном тренажере этого самолета не превышают $900. Для истребителя F/A-18 эти показатели составляют $11-22 тысяч и $875, соответственно. Для ударного вертолета АН-64 - $5-7 тысяч и $300, соответственно. Летный час самолета-заправщика KC-135 оценивается в $13 тысяч, в то время как час тренажерной подготовки - $650.
Для военно-транспортного самолета С-130 стоимость одного летного часа варьируется от $5 до $14 тысяч, а стоимость часа полета на пилотажном тренажере - $650. Для военно-транспортного самолета С-17 затраты на один летный час составляют $15 тысяч, а стоимость часа полета на тренажере - $650. Что же касается истребителя F-35, то стоимость одного часа его полета варьируется в пределах $17-23 тысяч, в то время как один час тренажерной подготовки составляет $340-600.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10178279/amp
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Раз в 12 дней, по среднему.
За 6 лет 6 тыс происшествий.
83 аварии в месяц.
Это круто!
По елику зело житейно.
Цитата: Zoggyla от 11.12.2020 06:05:14
Если с точки зрения либерально- демократического устройства армии и впк - вполне объяснимые потери.
По елику зело житейно.
Если с точки зрения либерально- демократического устройства армии и впк - вполне объяснимые потери.
По елику зело житейно.
Не сказать проще - бардак.
На флоте тоже, усё у порядке)
Цитата: GoodZone от 11.12.2020 10:14:36
Объективности ради нужно отметить, что из статьи не совсем понятно, что считается небоевыми потерями... А учитывая сколько они летают и какое у них количество техники, наверное это не такие большие потери по сравнению с прочими... Если у тебя два самолета и ты потерял один, то это 50%, но если у тебя их тысяча и ты потерял 10, то по сравнению с общим количеством это 1%, но по сравнению с тем у кого их 2 - ты потерял в 10 раз больше. Все зависит от того как считать и и с чем сравнивать, ну и цели подсчета естественно тоже нужно учесть. Абсолютно абстрактные цифры ничего не подтверждающие и не опровергающие... Не нравятся мне янки, но необходимо быть объективным.
Объективности ради нужно отметить, что из статьи не совсем понятно, что считается небоевыми потерями... А учитывая сколько они летают и какое у них количество техники, наверное это не такие большие потери по сравнению с прочими... Если у тебя два самолета и ты потерял один, то это 50%, но если у тебя их тысяча и ты потерял 10, то по сравнению с общим количеством это 1%, но по сравнению с тем у кого их 2 - ты потерял в 10 раз больше. Все зависит от того как считать и и с чем сравнивать, ну и цели подсчета естественно тоже нужно учесть. Абсолютно абстрактные цифры ничего не подтверждающие и не опровергающие... Не нравятся мне янки, но необходимо быть объективным.
Самолетов у них не то что бы кратно больше чем в той же РФ, и потери в авиации в США всегда были очень большие, просто это вопрос пропаганды.
Если потери авиации США не освещается в СМИ, то каждая небоевая потеря РФ вызывает в СМИ шквал статей о том , что все прогнило в вообще писец подобрался.
А так вы правильно заметили, что чем больше летают тем больше бьются.
Для меня в свое время было большое открытие потерь ВВС США в вьетнамской войне, по сравнению с этим потери ВВС СССР в Афганистане вообще мизерные, но про это никто не говорит.