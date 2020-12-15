Авиабаза США приняла учебные пуски «Булавы» за настоящую атаку

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строитель 15 Декабря 2020 в 20:22:28
Руководству базы удалось убедиться в безопасности ситуации до того, как были приняты какие-либо меры. Сообщается, что военные действовали согласно существующим руководствам.
На прошлой неделе в тренировке Вооруженных сил России участвовала так называемая стратегическая триада: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Видео пуска с «Владимира Мономаха» было обнародовано 12 декабря. Пуск «Ярса» демонстрировался на видео тремя днями ранее — 9 декабря.
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