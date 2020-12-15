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Авиабаза США приняла учебные пуски «Булавы» за настоящую атаку
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строитель 15 Декабря 2020 в 20:22:28
Неверные данные поступили с разведывательных спутников США. Весь персонал военной базы получил автоматические уведомления, а на территории базы через громкоговорители звучало предупреждение о ракетной атаке. Спустя несколько минут командование выяснило, что ядерной угрозы на самом деле нет, и сигнал тревоги отключился.

Руководству базы удалось убедиться в безопасности ситуации до того, как были приняты какие-либо меры. Сообщается, что военные действовали согласно существующим руководствам.

На прошлой неделе в тренировке Вооруженных сил России участвовала так называемая стратегическая триада: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Видео пуска с «Владимира Мономаха» было обнародовано 12 декабря. Пуск «Ярса» демонстрировался на видео тремя днями ранее — 9 декабря.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 15.12.2020 в 21:33:02   # 768278
Сегодня на военной базе банный день и большая стирка
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  Zoggyla 15.12.2020 в 21:39:56   # 768280
Блин, инопланетяне и на чисто русском шпарят!
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  Hairless 15.12.2020 в 22:34:17   # 768283
Я так понимаю, разведка НАТО прое... проспала выход АПЛ в район пуска, потому и шухер поднялся. Ну а потом уже - "разобрались, все под контролем и пр."
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