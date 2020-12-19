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Медсестра в штате Теннесси упала в обморок после укола вакцины Pfizer
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danilov 19 Декабря 2020 в 11:35:59
Она упала в обморок в прямом эфире, спустя десять минут после укола, когда рассказывала местному телеканалу как она себя чувствует после вакцинации.
Это объяснили тем, что это «не связано с вакциной», а просто «у нее такое случается»
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Konstant
19.12.2020 в 12:28:42
# 768483
двуличие прет от них за версту......
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kubik
19.12.2020 в 13:47:37
# 768487
Либо стечение обстоятельств, либо это самые легкие деньги в жизни медсестры. В любом случае репутационные потери(как следствие и финансовые) компании Pfizer будут огромны.
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