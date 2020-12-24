Фукусимское топливо - сроки сдвинуты

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danilov 27 Декабря 2020 в 20:16:11
Названная причина - задержка разработки в Британии роботизированного манипулятора, призванного сыграть главную роль в этой операции.
В свою очередь, причиной задержки в Британии называется новая волна коронавируса.
В декабре 2011 года, спустя девять месяцев после аварии на Фукусиме, японское правительство и TEPCO поставили перед собой цель - начать извлечение расплавленного топлива "в течение 10 лет". Топливо должно быть удалено из аварийных блоков, так как это необходимо для их вывода из эксплуатации. За прошедшее с тех пор время планы пришлось пересмотреть в сторону сокращения - главным образом потому, что опробованной технологии для выполнения этой опасной работы пока ещё не существует.
Так, в декабре прошлого года был принят новый график, в соответствии с которым в 2021 году предполагалось всего лишь произвести на экспериментальной основе извлечение нескольких граммов топливных обломков на блоке №2. Он был выбран, так как состояние его контейнмента было изучено лучше, чем для остальных аварийных блоков.
Для разработки роботизированного манипулятора, с помощью которого предполагалось извлекать топливный материал, Япония обратилась к Британии, потому что у этой страны накоплено больше опыта в этой области. Однако из-за пандемии COVID-19 работа значительно задержалась. Теперь планируется, что пробные испытания роботизированного манипулятора пройдут в Японии следующей весной или позже, а собственно извлечение теперь отложено до 2022 года (или позже). Сдвинуты также сроки начала работ по изучению обстановки внутри контейнмента блока №1 - со второй половины 2020 финансового года на 2021 финансовый год (финансовый год в Японии отсчитывается с 1 апреля). Здесь задержка вызвана тем, что применяемые технологии работают "грязно" и приводят к распространению радиоактивных веществ.
Переносы и сдвиги графиков вправо - не новость для Фукусимы. Газета напоминает, что первоначальные планы по полному извлечению тепловыделяющих сборок из бассейнов выдержки были сдвинуты на 10 лет по сравнению с первоначальными намерениями. Несмотря на это, и правительство, и TEPCO по-прежнему рассчитывают завершить вывод аварийных блоков в период с 2041 по 2 050 годы. Работы по освобождению блоков от топлива будут вестись по принципу "шаг за шагом".
ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 26.12.2020
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