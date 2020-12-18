Рост заболеваемости коронавирусом в Японии и Южной Корее

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Декабря 2020 в 23:27:12
Вакцинация в Японии начнётся в первой половине 2021 года.
Собственную вакцину там планируют зарегистрировать только в 2022. Олимпийские игры опять под большим вопросом, хотя японцы и закупили всех возможных западных вакцин, но успеют ли привиться - большой вопрос.
С понедельника Япония закрыла въезд иностранцам, но уже поздно.. новые штаммы туда успели завезти из ЮАР и Великобритании:
В Южной Корее планируют начать вакцинацию только во втором квартале 2021. А значит еще несколько месяцев там придется соблюдать жесткий карантин и пытаться хоть как-то остановить растущую эпидемию. Туда тоже завезли новые штаммы.
Комментарии, по рейтингу, по дате