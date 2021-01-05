Британия вводит высший уровень ограничений - везде

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danilov 05 Января 2021 в 23:13:27
Отмечает, что новый штамм вируса распространяется на 50-70% эффективнее.
Больницы перегружены, ситуация хуже, чем в первую волну пандемии.
«Очевидно, что всем нам нужно сделать больше», — говорит Джонсон и объявляет о введении национального локдауна.
С завтрашнего дня школы и колледжи по всей стране переходят на удаленку.
Всем жителям Англии рекомендуется не выходить из дома, кроме как на работу, в магазин и для занятий спортом.
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Цитата: старик от 05.01.2021 17:26:40Мы народ дружный, если болеем, то болеем все вместе дружно. Прошлый раз тоже все было тихо-тихо, а потом за 2 недели как ураган пронесся, так что еще не вечер...
Стучу по дереву плююсь отчаянно и удивляюсь что у нас так тихо.
Стучу по дереву плююсь отчаянно и удивляюсь что у нас так тихо.
Цитата: старик от 05.01.2021 17:26:40
Стучу по дереву плююсь отчаянно и удивляюсь что у нас так тихо.
Стучу по дереву плююсь отчаянно и удивляюсь что у нас так тихо.
Пока тихо. С учетом повсеместного разгильдяйства может быть и громко, и совсем скоро. Тоже три раза через левое плечо и потом по деревяшке. Может, флешмоб устроить, а, "Старик", или закажем молебен?
Не, флешмоб интереснее. Представляешь, стоим мы возле Плазы с досками в руках и отчаянно плюемся и стучим по деревяшке с криком "коронавирус, кет", а толпа снимает это на сотки и мы герои всех соцсетей, а через неделю с важным видом раздаем интервью прэссе.
Чет меня с утра юмор раздирает.
KapitanNemo 06.01.2021 в 06:15:05 # 769365