В Китае проблемы со сдерживанием ковида в северной провинции Hebei

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danilov 05 Января 2021 в 23:28:43
С завтрашнего дня начнется тотальное тестирование в столице провинции Хэбэй - Шицзячжуане (11+ млн человек).
С 10 декабря (включительно), люди, прибывшие в Пекин из городов Шицзячжуан и Синтай, провинции Хэбэй или или контактировавшие с вышеупомянутыми людьми, должны обязательно реализовать «три инициативы»: 1. Сообщить об этом местному сообществу 2. Активно сотрудничать с местными общинами для реализации мер управления и контроля. 3. Ежедневно сообщать о состоянии здоровья в местную общину.
Ряд авиакомпаний обнародовали информацию по возврату и перебронированию на внутренних рейсах в Пекин и из Пекина.
С целью обеспечения безопасности и здоровья экзаменуемых и экзаменующих провинция Хэбэй откладывает экзамен на получение квалификации учителя начальной и средней школы. Экзамен, который должен был пройти 9-12 января 2021 года, будет отложен и объединен с квалификационным экзаменом (интервью) для учителей начальной и средней школы, который состоится 15-18 мая 2021.
В соответствии с текущей ситуацией в области профилактики и контроля эпидемии в городе, все городские начальные и средние школы и детские сады приостановят очное обучение, а именно:
1. Все учителя и учащиеся дневной школы (детского сада) с 6 января 2021 года и будут выполнять соответствующую работу дома в соответствии с требованиями общинной (сельской) профилактики и контроля эпидемии. В каждой школе будут дежурить члены партии.
2. Школы-пансионы будет полностью закрыты с 6 января 2021 года и переведены на автономное преподавание. В соответствии с количеством учеников-интернатов и фактическими потребностями в работе школы из членов партии, классных руководителей, идеологических и политических учителей, а также необходимого персонала логистической службы создается управляюще-преподавательский коллектив, который не будет покидать школу и будет выполнять всю работу закрытого заведения. Другие преподаватели и сотрудники до возвращения в школу и будут выполнять соответствующую работу дома в соответствии с местными (сельскими) требованиями профилактики и контроля эпидемии.
3. С 6 января 2021 года школы-интернаты не будут принимать "дневных" учеников, а ученики-интернаты будут полностью закрыты в учреждении. В соответствии с количеством учеников-интернатов и фактическими потребностями в работе школы из членов партии, классных руководителей, идеологических и политических учителей, а также необходимого персонала логистической службы создается управляюще-преподавательский коллектив, который не будет покидать школу и будет выполнять всю работу закрытого заведения. Другие преподаватели и сотрудники до возвращения в школу и будут выполнять соответствующую работу дома в соответствии с местными (сельскими) требованиями профилактики и контроля эпидемии.
4. Во время пребывания дома все учителя и ученики подчиняются руководству общины (деревни), приветствуется активное участие преподавателей и сотрудников в добровольных мероприятиях по профилактике и контролю эпидемий в общине (деревне).
Там еще больше всего написано, как действовать будут, но это уже для поста замного будет.
Да, ну и, конечно, с 5 января провинция Хэбэй задействовала свой механизм экстренного реагирования и запустила режим военного времени.
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