Сбои в подаче электроэнергии привели к срыву технологического процесса на АНПЗ

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danilov 11 Января 2021 в 14:49:40
"C 18.25 10 января начался сбой в подаче электроэнергии, то есть начались отключения со стороны внешних сетей KEGOC. В 21.31 после очередного отключения электропитания остановлен ряд насосного и компрессорного оборудования технологических установок на ТОО "АНПЗ". С целью предотвращения аварийной ситуации в виде неконтролируемого повышения давления топливный газ был направлен на факельную систему", – говорится в сообщении.
На заводе сообщили, что все действия произвели в соответствии с технологическим регламентом по процедурам безопасной остановки оборудования.
"После стабилизации внешней энергосистемы питания завода технологические установки будут выведены на режим эксплуатации. Производство и отгрузка нефтепродуктов идут согласно плану, за счёт накопленных ранее компонентов", – сообщили в ТОО "АНПЗ".
https://www.anpz.kz/press_center/news/?ELEMENT_ID=70799
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