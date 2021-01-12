Китайская вакцина 60%

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портфил 12 Января 2021 в 12:48:48
Биомедицинский центр Бутантана в Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для тестирования и производства вакцины в Бразилии, отклонил отчет как «чисто умозрительный», поскольку он готовится опубликовать более полный набор результатов во вторник в 12:45 (15:45 по Гринвичу).
На прошлой неделе медицинские эксперты и регулирующие органы подвергли критике то, что они назвали неполным раскрытием результатов исследования.
Димас Ковас, директор биомедицинского центра Бутантана, который проводит поздние испытания вакцины в Бразилии, сказал, что продолжающийся анализ дал новый показатель «общей эффективности» в дополнение к «клинической эффективности», объявленной на прошлой неделе.
В четверг бразильские исследователи заявили, что эффективность вакцины против легких случаев COVID-19 составляет 78%, и она полностью предотвращает тяжелые случаи. Но независимые специалисты призвали к большей прозрачности результатов исследования фазы III вакцины Sinovac, известной как CoronaVac.
Индонезия дала разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в понедельник на основании промежуточных данных, показывающих, что ее эффективность составляет 65%.
Бразильский новостной сайт UOL сообщил, что уровень эффективности, о котором Бутантан должен был объявить во вторник, составляет от 50% до 60% - выше порога, установленного регулирующими органами здравоохранения, но значительно ниже показателей, отмеченных на прошлой неделе.
И китайская вакцина, и вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британо-шведской фирмой AstraZeneca Plc, имеют запросы на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, ожидающие рассмотрения в регулирующих органах Бразилии, которая унесла жизни более 200000 человек из-за пандемии - самое большое число погибших за пределами США.
Частичное раскрытие результатов глобальных исследований CoronaVac способствовало возникновению опасений по поводу того, что вакцины, разработанные китайскими производителями, не подлежат такой же проверке со стороны общественности, как альтернативы в США и Европе.
В интервью новостному сайту UOL в понедельник Ковас сказал, что компания Butantan, финансируемая штатом Сан-Паулу, уделяла первоочередное внимание передаче своих данных бразильскому регулирующему органу здравоохранения Anvisa и все еще параллельно анализирует результаты.
Ковас сказал, что институт в конечном итоге предоставит полные данные на научной конференции, о которой будет объявлено на этой неделе.
Anvisa заявила в субботу, что в заявке Бутантана, запрашивающей разрешение на экстренное использование CoronaVac, не хватает некоторой важной информации для анализа исследования, такой как возраст, пол и сопутствующие заболевания добровольцев.
Ковас сказал, что рассмотрение федеральным агентством испытания CoronaVac вызвало вопросы о его независимости, что усилило напряженность между официальными лицами Сан-Паулу и правительством президента Жаира Болсонару, который отверг китайскую вакцину.
Репортаж Эдуардо Симоэса; Дополнительный репортаж Энтони Боадла; Редакция: Брэд Хейнс, Джейн Мерриман, Пол Симао и Джонатан Оатис.
https://www.reuters.com/article/idUSKBN29G14W
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