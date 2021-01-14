В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

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danilov 15 Января 2021 в 23:03:47
«Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — сказал главврач Норвежского агентства по лекарствам Сигурд Хортемо.
В агентстве отметили, что на данный момент оценку прошли 13 из 23 случаев смертей. Остальные случаи исследуются. Там также пояснили, что смерть пожилых людей после прививки можно объяснить тем, что побочные эффекты от препарата провоцируют более тяжелое течение уже имеющихся у граждан болезней.
Кроме того, эксперты отметили, что нельзя напрямую связывать вакцинацию и смерть пожилых пациентов. Так, в отчет заносятся все события, произошедшие с человеком после прививки.
«В норвежских домах престарелых и аналогичных учреждениях в среднем умирает около 400 человек в неделю», — сказано на сайте агентства.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На данный момент гражданам доступны два препарата: от американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTec, а также американской Moderna. По данным разработчиков, эффективность обоих лекарств составляет порядка 95%.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/01/14/854089-v-norvegii-posle-privivki-ot-koronavirusa-vaktsinoi-pfizer-umerli-23-cheloveka
Китайские специалисты в области здравоохранения призывают приостановить использование мРНК-вакцины Pfizer среди пожилых людей в связи со смертельными случаями в Норвегии
итайские специалисты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин против коронавируса на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, особенно среди пожилых людей. Это обращение вызвано сомнением в безопасности этих вакцин в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, получивших прививку.
По словам китайского иммунолога, новая вакцина на основе мРНК была разработана в спешке и никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей.
Эксперты заявили, что смертельные случаи в Норвегии также показывают, что эффективность вакцин против коронавируса на основе мРНК оказалась не такой высокой, как ожидалось.
По словам китайских экспертов, смертельные случаи должны быть тщательно проанализированы, чтобы выяснить, была ли смерть вызвана вакцинами или же какими-либо хроническими заболеваниями.
В пятницу в интервью Global Times вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю сказал, что «если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК — лечить пациентов».
Вакцины на основе мРНК учат клетки человека производить белок для создания иммунного ответа, который может защищать от заражения в случае проникновения настоящего вируса в организм.
При этом, по его словам, в процессе введения мРНК могут вырабатываться токсичные вещества и, таким образом, безопасность вакцин не может быть полностью обеспечена.
Ян Чжанцю также сообщил, что этого не происходит при использовании инактивированных вакцин в Китае, которые основаны на более развитой технологии.
В пятницу в интервью Global Times иммунолог из Пекина, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что необходимо приостановить использование мРНК-вакцины производства Pfizer, так как безопасность этой новой технологии не была подтверждена в ходе широкого применения или предотвращения инфекционных заболеваний.
По его мнению, пожилым людям, особенно тем, кто старше 80 лет, не следует прививаться какими-либо вакцинами от коронавируса.
«У людей старше 80 лет более слабая иммунная система, и они больше подвержены проявлению нежелательных явлений, поэтому им нужно принимать лекарства для укрепления иммунитета», — сказал он.
«Китай начал вакцинацию людей в возрасте от 18 до 59 лет, так как в ходе клинических исследований вакцин была собрана довольно небольшая статистика по возрастным группам старше 60 и младше 18 лет и поэтому нельзя с полной уверенностью определить эффективность и побочные эффекты для этих двух групп», — заявил в интервью Global Times специалист в области здравоохранения из Пекина, пожелавший остаться неизвестным.
https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212915.shtml
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