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AstraZeneca вслед за Pfizer срывает поставки вакцины в ЕС - Bild
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danilov 25 Января 2021 в 12:35:06
Например, Австрия получит в I квартале втрое меньше ожидаемого (600 тыс вместо 2 млн доз), пишет Kurier.
По данным Bild, среди причин – пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском Пуне.
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NBE
25.01.2021 в 12:55:33
# 770652
Сперва нужно господина - США вылечить, а слуги - Европа подождет.
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Konstant
25.01.2021 в 15:16:06
# 770661
Главное заявить о победе
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