Самая вакцинированная на данный момент страна Израиль, сообщает о резком росте заполняемости больниц пациентами с новыми штаммами ковида

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danilov 30 Января 2021 в 17:51:11
«Третья волна» коронавирусной инфекции в Израиле принесла неприятный сюрприз – дети до 16 лет стали заражаться чаще, причем болезнь у них порой протекает достаточно тяжело. Не исключено, что виновата «британская мутация», которая подстегнула рост заболеваемости, особенно среди молодых. По данным израильского минздрава, 35% больных сегодня составляют дети до 17 лет, передает israelinfo. Это на 10% выше, чем осенью, не говоря уже о минувшей весне, когда больной ребенок считался исключением из правила.
В то же время подавляющее большинство заболевших детей переносят инфекцию достаточно легко. В настоящее время с COVID-19 госпитализированы только 25 юных пациентов в возрасте до 17 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких в отделении реанимации. Врачи борются за их жизнь.
Не исключено, что дети в возрасте до 16 лет из группы риска по сопутствующим заболеваниям могут быть вакцинированы, даже с учетом возможных рисков. Ведь информации о дозировке, эффективности и безопасности для младшей группы населения пока недостаточно, поскольку испытания вакцины Pfizer на детях в США только начинаются. Но в израильском Минздраве считают, что в нынешней ситуации пассивное ожидание результатов клинических исследований еще опаснее.
Тем более что распространение инфекции продолжается. Со ссылкой на слова доктора Шарон Эльрой-Прайс, главы отдела общественного здравоохранения, уже рассматривается возможность введения третьей дозы Pfizer, поскольку существуют опасения, что вакцина не очень эффективна против «южноафриканской мутации». Также Эльрой-Прайс объявила, что пять человек, получивших обе дозы вакцины, госпитализированы в критическом состоянии. Правда, пока не известно, каким именно штаммом вируса они заражены.
https://www.mk.ru/social/2021/01/29/v-pogolovno-vakcinirovannom-izraile-rezko-vyrosli-zarazheniya-detey-koronavirusom.html
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