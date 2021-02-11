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При взлёте у самолёта Qazaq Air лопнула покрышка
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danilov 13 Февраля 2021 в 11:34:43
12 февраля в 23.20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нурсултан-Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку.
13 февраля в 08.12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнивший регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нурсултан-Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.
По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.
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