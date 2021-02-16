В Техасе больше трети жителей остались без электричества

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danilov 16 Февраля 2021 в 12:13:18
В воскресенье, 14 февраля от холода вышли из строя почти половину ветряных электростанций Техаса. По оценкам ERCOT, ветроэнергетика считается вторым по величине источником электроэнергии в Техасе, на нее приходится 23% энергоснабжения штата.
Представитель ERCOT сообщила, что из 25 000 с лишним МВт ветровой мощности, обычно имеющейся в Техасе, 12 000 МВт были отключены в воскресенье.
При этом губернатор Техаса Грег Эбботт в понедельник написал в Twitter: «Энергосистема штата не была нарушена. Возможности некоторых компаний, производящих электроэнергию, были заморожены. Сотрудники компаний работают, чтобы вернуть генерацию в строй».
В реальности это выглядит так:
Тем временем аномальные для США морозы продолжают шествовать по стране и уже зафиксировано около 800 суточных температурных рекордов.
Атмосферный фронт, принесший в США снежную бурю, растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге, более чем на 2,5 тысячи километров. Рекорды холодов побиты уже в 24 городах США. Прогнозируется, что в ближайшие дни температура опустится еще ниже.
Мощность потребления электроэнергии в Техасе, например, достигла почти 70 ГВт и побила исторический рекорд. В южных штатах начались блэкауты, оптовая цена на электроэнергию взлетела до $ 9 тыс. за МВт, а газа — до $ 13,3 тыс. за тысячу кубометров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Локдауны у них регулярно происходят, энергосистему им рынок строил , а не проклятые большевики.