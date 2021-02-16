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ЧП
В Техасе больше трети жителей остались без электричества
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danilov 16 Февраля 2021 в 12:13:18
Из-за сильных холодов спотовая цена электроэнергии в Техасе за несколько дней взлетела на 53000% (в 530 раз!), а потом энергосистема рухнула и начались веерные отключения. На данный момент более 4 млн жителей штата сидят без света. При этом сейчас в Техасе температура опускается до -16 градусов Цельсия.

В воскресенье, 14 февраля от холода вышли из строя почти половину ветряных электростанций Техаса. По оценкам ERCOT, ветроэнергетика считается вторым по величине источником электроэнергии в Техасе, на нее приходится 23% энергоснабжения штата.

Представитель ERCOT сообщила, что из 25 000 с лишним МВт ветровой мощности, обычно имеющейся в Техасе, 12 000 МВт были отключены в воскресенье.

При этом губернатор Техаса Грег Эбботт в понедельник написал в Twitter: «Энергосистема штата не была нарушена. Возможности некоторых компаний, производящих электроэнергию, были заморожены. Сотрудники компаний работают, чтобы вернуть генерацию в строй».

В реальности это выглядит так:



Тем временем аномальные для США морозы продолжают шествовать по стране и уже зафиксировано около 800 суточных температурных рекордов.

Атмосферный фронт, принесший в США снежную бурю, растянулся от штата Мэн на северо-​востоке до Техаса на юге, более чем на 2,5 тысячи километров. Рекорды холодов побиты уже в 24 городах США. Прогнозируется, что в ближайшие дни температура опустится еще ниже.

Мощность потребления электроэнергии в Техасе, например, достигла почти 70 ГВт и побила исторический рекорд. В южных штатах начались блэкауты, оптовая цена на электроэнергию взлетела до $ 9 тыс. за МВт, а газа — до $ 13,3 тыс. за тысячу кубометров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 16.02.2021 в 13:21:22   # 772118
Засунуть бы эти спотовые цены вместе с невидимой рукой рынка....интересно а здравый смысл там есть у кого нибудь что бы пару тэц на консервации держать? Или если не вписались в рынок так не вписались
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  Zoggyla 16.02.2021 в 13:29:45   # 772120
Вообще, энергетика США - это альтернатива энергетике СССР и постсоветского пространства.) Очень удивительная отрасль.
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  kubik 16.02.2021 в 14:14:54   # 772121
Ага, где Грета Тумберг, где обещанное всемирное потепление? Штаты, на самом деле, насчет экологии не парятся, видимо ЛЭП вышли из строя из-за снега, отремонтируют запустят.
Локдауны у них регулярно происходят, энергосистему им рынок строил , а не проклятые большевики.
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  Galym 16.02.2021 в 17:09:42   # 772136
Фильм послезавтра
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