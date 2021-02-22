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В корпусе реактора АЭС "Фукусима-1" отметили снижение давления
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danilov 22 Февраля 2021 в 21:21:02
ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Компания-оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) выявила снижение уровня давления в защитном корпусе первого реактора станции. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящий момент TEPCO устанавливает причину снижения давления, которое может быть связано с вероятной утечкой.

19 февраля компания-оператор сообщила о выявлении снижения уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС "Фукусима-1", отметив, что изменение этих параметров может быть вызвано потенциальным ущербом от землетрясения, произошедшим 13 февраля вблизи станции.
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https://tass.ru/proisshestviya/10758009
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.02.2021 в 22:39:24   # 772536
Да вокруг Фукусимы и так вода наверняка заражена, просто молчат.
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