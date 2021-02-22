В корпусе реактора АЭС "Фукусима-1" отметили снижение давления

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danilov 22 Февраля 2021 в 21:21:02
Отмечается, что в настоящий момент TEPCO устанавливает причину снижения давления, которое может быть связано с вероятной утечкой.
19 февраля компания-оператор сообщила о выявлении снижения уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС "Фукусима-1", отметив, что изменение этих параметров может быть вызвано потенциальным ущербом от землетрясения, произошедшим 13 февраля вблизи станции.
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https://tass.ru/proisshestviya/10758009